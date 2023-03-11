СВИТОЛИНА: «Будет грустно, если игроков из рф и рб допустят на Уимблдон»

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о возможном снятии запрета для игроков из рф и рб для участия на Уимблдоне.

«То, что сделал Уимблдон в прошлом году, было правильным решением. Если в этом году это изменилось, это очень грустно, потому что война все еще ужасна, российская армия все еще убивает многих невинных людей. Это не «fair play».

Наш спорт откатился на минимум десять лет. Наши спортсмены не могут нормально тренироваться, а 150 спортсменов умерли в боях на передовой. Очевидно, что это несправедливые условия.

Война сблизила украинских игроков. Мы все соглашаемся, что для нас несправедливо, что они (игроки из рф и рб) просто продолжают выступать. Другие виды спорта, олимпийские виды спорта, не разрешают российским спортсменам участвовать в соревнованиях, почти одфн только теннис позволяет им это, и я не знаю, почему это так. Психологически очень трудно знать, что, возможно, с тобой в раздевалке есть некоторые игроки, поддерживающие войну. Поскольку большинство из них не сделали четкого заявления, вы никогда не знаете, что они действительно думают», – сказала Свитолина.