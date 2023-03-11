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11 марта 2023, 17:50 |
66
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СВИТОЛИНА: «Будет грустно, если игроков из рф и рб допустят на Уимблдон»

Элина хотела бы услышать позицию каждой из тенниситок, с которыми ей предстоит играть

11 марта 2023, 17:50 |
66
1
СВИТОЛИНА: «Будет грустно, если игроков из рф и рб допустят на Уимблдон»
Instagram. Элина Свитолина

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о возможном снятии запрета для игроков из рф и рб для участия на Уимблдоне.

«То, что сделал Уимблдон в прошлом году, было правильным решением. Если в этом году это изменилось, это очень грустно, потому что война все еще ужасна, российская армия все еще убивает многих невинных людей. Это не «fair play».

Наш спорт откатился на минимум десять лет. Наши спортсмены не могут нормально тренироваться, а 150 спортсменов умерли в боях на передовой. Очевидно, что это несправедливые условия.

Война сблизила украинских игроков. Мы все соглашаемся, что для нас несправедливо, что они (игроки из рф и рб) просто продолжают выступать. Другие виды спорта, олимпийские виды спорта, не разрешают российским спортсменам участвовать в соревнованиях, почти одфн только теннис позволяет им это, и я не знаю, почему это так. Психологически очень трудно знать, что, возможно, с тобой в раздевалке есть некоторые игроки, поддерживающие войну. Поскольку большинство из них не сделали четкого заявления, вы никогда не знаете, что они действительно думают», – сказала Свитолина.

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Элина Свитолина Уимблдон-2023 российско-украинская война
Источник Daily Mail
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Комментарии 1
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Fred14
Русские это рабы .они априори не могут иметь своего мнения или своей позиции.Узнать что они на самом деле думают невозможно.Год назад русских фигуристок загнали на 2 недели вподвал на карантин перед встречей с путиным.Это Олимпийские чемпионки а сними обращаются как с мусором .В любой стране они бы отказались от такой встречи и послали подальше а русским велено терпеть 
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