Підтримати
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. С кем сыграют Калинина и Цуренко в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс?
WTA
11 марта 2023, 17:15 | Обновлено 11 марта 2023, 17:16
824
0

С кем сыграют Калинина и Цуренко в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс?

Ангелина встретится с Марией Саккари, а Леся – с Ариной Соболенко

11 марта 2023, 17:15 | Обновлено 11 марта 2023, 17:16
824
0
С кем сыграют Калинина и Цуренко в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 29) и Леся Цуренко узнали соперниц в 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Первая ракетка Украины Калинина сыграет с Марией Саккари (Греция, WTA 7). Это будет вторая встреча теннисисток. Ранее Ангелина побеждала Марию в 2022 году на травяном турнире в Истбурне. Встреча запланирована на 12 марта в 21:00 по Киеву.

Цуренко в третьем раунде соревнований встретится с чемпионкой Открытого чемпионата Австралии 2023 – Ариной Соболенко. Это будет третий матч между девушками, счет 1:1. Игра запланирована на 12 марта в 21:00 по Киеву.

В 1/32 финала Калинина с невероятным камбеком переиграла Линду Фругвиртову, а Цуренко в трех сетах выиграла у Донны Векич.

По теме:
Большой камбэк. Калинина отыграла матчбол в стартовом матче в Индиан-Уэллс
Крейчикова легко разобралась с Ястремской в Индиан-Уэллс
Реванш за Монтеррей. Цуренко c камбэком обыграла Векич в Индиан-Уэллс
Ангелина Калинина Леся Цуренко Мария Саккари Арина Соболенко WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 11 марта 2023, 16:30 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Бокс | 11 марта 2023, 09:30 11
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка

По информации Майка Коппинджера, титульный бой пройдет 20 мая в Лас-Вегасе

После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту
Футбол | 11.03.2023, 16:26
После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту
После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
Бокс | 11.03.2023, 04:21
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
Снигур не смогла выйти в финал в Словакии, проиграв чемпионке юниорского РГ
Теннис | 11.03.2023, 16:16
Снигур не смогла выйти в финал в Словакии, проиграв чемпионке юниорского РГ
Снигур не смогла выйти в финал в Словакии, проиграв чемпионке юниорского РГ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
10.03.2023, 10:10 11
Футбол
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
10.03.2023, 00:01 13
Футбол
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
10.03.2023, 17:15 33
Бокс
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
10.03.2023, 15:08 4
Бокс
Кто будет транслировать матч отбора к Евро-2024 Англия – Украина?
Кто будет транслировать матч отбора к Евро-2024 Англия – Украина?
10.03.2023, 11:25
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
09.03.2023, 21:14 9
Теннис
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
09.03.2023, 20:23 10
Футбол
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
09.03.2023, 18:59 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности