С кем сыграют Калинина и Цуренко в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс?

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 29) и Леся Цуренко узнали соперниц в 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Первая ракетка Украины Калинина сыграет с Марией Саккари (Греция, WTA 7). Это будет вторая встреча теннисисток. Ранее Ангелина побеждала Марию в 2022 году на травяном турнире в Истбурне. Встреча запланирована на 12 марта в 21:00 по Киеву.

Цуренко в третьем раунде соревнований встретится с чемпионкой Открытого чемпионата Австралии 2023 – Ариной Соболенко. Это будет третий матч между девушками, счет 1:1. Игра запланирована на 12 марта в 21:00 по Киеву.

В 1/32 финала Калинина с невероятным камбеком переиграла Линду Фругвиртову, а Цуренко в трех сетах выиграла у Донны Векич.