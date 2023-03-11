С кем сыграют Калинина и Цуренко в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс?
Ангелина встретится с Марией Саккари, а Леся – с Ариной Соболенко
Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 29) и Леся Цуренко узнали соперниц в 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).
Первая ракетка Украины Калинина сыграет с Марией Саккари (Греция, WTA 7). Это будет вторая встреча теннисисток. Ранее Ангелина побеждала Марию в 2022 году на травяном турнире в Истбурне. Встреча запланирована на 12 марта в 21:00 по Киеву.
Цуренко в третьем раунде соревнований встретится с чемпионкой Открытого чемпионата Австралии 2023 – Ариной Соболенко. Это будет третий матч между девушками, счет 1:1. Игра запланирована на 12 марта в 21:00 по Киеву.
В 1/32 финала Калинина с невероятным камбеком переиграла Линду Фругвиртову, а Цуренко в трех сетах выиграла у Донны Векич.
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