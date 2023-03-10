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  4. Большой камбэк. Калинина отыграла матчбол в стартовом матче в Индиан-Уэллс
WTA
10 марта 2023, 23:55 | Обновлено 10 марта 2023, 23:59
1758
7

Большой камбэк. Калинина отыграла матчбол в стартовом матче в Индиан-Уэллс

Ангелина сумела спасти поединок против Линды Фругвиртовой

10 марта 2023, 23:55 | Обновлено 10 марта 2023, 23:59
1758
7
Большой камбэк. Калинина отыграла матчбол в стартовом матче в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№29 WTA) стартовала с непростой победы в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во втором раунде украинка в трех сетах одолела 17-летнюю чешку Линду Фругвиртову (№53 WTA).

Индиан-Уэллс. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Линда Фругвиртова (Чехия) – 4:6, 6:4, 7:5

Это была первая встреча теннисисток. В третьем сете Ангелина отыграла матчбол при счете 2:5.

В следующем раунде Калинина сразится против Марии Саккари (№7 WTA) или Шелби Роджерс (№41 WTA).

Ранее в третий круг вышла Леся Цуренко.

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WTA Индиан-Уэллс Ангелина Калинина Линда Фругвиртова
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Stanislav Matusevych
Вдалося виграти у дуже важкому матчі. До гри я дивувався, що буки ставили Ангеліну фавориткою. Мабуть, вони щось знали. 21 подвійна за матч у юної чешки - неймовірна цифра. І навіть при цьому ледь вдалося врятуватися, пішовши з матчболу. Бо забагато простих помилок було в грі Ангеліни. А далі стара знайома Саккарі, яку з сьогоднішньою грою перемогти не вийде. Потрібно зібратися і показати більш якісний теніс.
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+7
Andrey_1992
Супер камебчище! Молодчинка, Геля!!!!!!
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+6
Santk86
Молодец смогла проявить характер и переломила ход игры. А чешка все таки побила рекорд Марты по двойным ошибкам, 21 ошибка.
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+4
introvert
Щось мені ці двадцять з лишнім даблфолтів Лінди нагадали, точніше когось) Як і поразка з 5-2 в заключній партії, до речі.
Ну що ж, молоді й гарячі турнір покинули (я не про Лінду), залишилися досвідчені й холоднокровні. Та чи надовго? 
Ответить
+4
SolidQ
Дефенс у Фругвиртовой отличный, почти все доставала, но дух Марты с подачами покусал её. Грац Гелю
Ответить
+2
Олександр Панасюк
Калідолінінв...))
Ответить
+1
alex55
коли навіть із 17-ти річною дівчинкою проблеми у грі, то чого чекати із Саккарі.
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-6
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