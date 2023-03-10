Большой камбэк. Калинина отыграла матчбол в стартовом матче в Индиан-Уэллс
Ангелина сумела спасти поединок против Линды Фругвиртовой
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№29 WTA) стартовала с непростой победы в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Во втором раунде украинка в трех сетах одолела 17-летнюю чешку Линду Фругвиртову (№53 WTA).
Индиан-Уэллс. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Линда Фругвиртова (Чехия) – 4:6, 6:4, 7:5
Это была первая встреча теннисисток. В третьем сете Ангелина отыграла матчбол при счете 2:5.
В следующем раунде Калинина сразится против Марии Саккари (№7 WTA) или Шелби Роджерс (№41 WTA).
Ранее в третий круг вышла Леся Цуренко.
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