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  4. Реванш за Монтеррей. Цуренко c камбэком обыграла Векич в Индиан-Уэллс
WTA
10 марта 2023, 23:10 | Обновлено 10 марта 2023, 23:18
1097
9

Реванш за Монтеррей. Цуренко c камбэком обыграла Векич в Индиан-Уэллс

Леся проиграла первый сет, но сумела завершить матч победой

10 марта 2023, 23:10 | Обновлено 10 марта 2023, 23:18
1097
9
Реванш за Монтеррей. Цуренко c камбэком обыграла Векич в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) одержала еще одну победу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, с камбэком обыграла 29-ю сеяную Донну Векич из Хорватии.

Индиан-Уэллс. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 6:2, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток за последние две недели. В конце февраля Леся не смогла доиграть матч против Донны на соревнованиях в Монтеррее, где Векич в итоге взяла титул.

Отметим, что Цуренко в пятый раз в карьере пробилась в третий раунд на этом престижном турнире (2013, 2015, 2016, 2019 и 2023).

В следующем раунде украинка сразится против Евгении Родиной (№427 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

После матча Векич не пожала руку Цуренко.

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Леся Цуренко WTA Индиан-Уэллс Донна Векич
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Alehandro
Красава! Виглядала розгубленою на старті, але зібралась. А Векіч шо, фанатка "срузького міра"? чого руку не потиснула?
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+3
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Stanislav Matusevych
Леся розумниця, впоралася і з Векич, за два кола влаштувавши реванші обом своїм цьогорічним кривдницям. Заодно повісивши хорватці прихованого бублика у вирішальному сеті. А от чому та відмовилася потиснути Лесі руку, хай залишиться на її совісті.
Сил після важких квалу та двох кіл залишилося небагато, але то не має великого значення, адже далі все одно Термінатор, для якого спортвнєпалітікі. Шкода, що шансів там десь біля самого нуля.
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+3
Александр Ад
молодець яка,немае слів!Так тримати!
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+3
introvert
Дивився лише пару останніх геймів матчу, не знаю всіх його перипетій, тому може хтось пояснити мені, що то був за демарш по його завершенні? Була якась конфліктна ситуація, чи у хорватки запаморочилося в голові від втоми і вона раптом уявила себе "скрєпною" сербкою?)
В будь-якому випадку, вітаю Лесю з проходом у третє коло. А поведінка Векіч з врахуванням фактично подарованого їй Лесею титулу в Монтерреї - поза межами критики.
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+2
Mike N
Чому та хорватська сука вiдмовилася пожати руку Лесі ? 
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+2
u6464u
Леся з камбеком, Векіч мабуть подумала  в третьому сеті що Леся знову зніметься, але то треба знать Лесю, які можуть бути обіди, незрозуміло, грай ,доводь що ти сильніша. 
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+1
Fdail
Хоч дуже хотілось , щоб Леся виграла цей матч, але я все ж давав перевагу Векич. На щастя, мої очікування не виправдалися. Лесю вітаю, далі бульборобот , шансів виграти мізерно мало, але можно просто поборотися. 
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+1
sirjoga
Руку не потисла тому, що недостойна поки що нашої Лесі
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0
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