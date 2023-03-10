Реванш за Монтеррей. Цуренко c камбэком обыграла Векич в Индиан-Уэллс
Леся проиграла первый сет, но сумела завершить матч победой
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) одержала еще одну победу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, с камбэком обыграла 29-ю сеяную Донну Векич из Хорватии.
Индиан-Уэллс. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 6:2, 6:2
Это была вторая встреча теннисисток за последние две недели. В конце февраля Леся не смогла доиграть матч против Донны на соревнованиях в Монтеррее, где Векич в итоге взяла титул.
Отметим, что Цуренко в пятый раз в карьере пробилась в третий раунд на этом престижном турнире (2013, 2015, 2016, 2019 и 2023).
В следующем раунде украинка сразится против Евгении Родиной (№427 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
После матча Векич не пожала руку Цуренко.
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Сил після важких квалу та двох кіл залишилося небагато, але то не має великого значення, адже далі все одно Термінатор, для якого спортвнєпалітікі. Шкода, що шансів там десь біля самого нуля.
В будь-якому випадку, вітаю Лесю з проходом у третє коло. А поведінка Векіч з врахуванням фактично подарованого їй Лесею титулу в Монтерреї - поза межами критики.