Реванш за Монтеррей. Цуренко c камбэком обыграла Векич в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) одержала еще одну победу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, с камбэком обыграла 29-ю сеяную Донну Векич из Хорватии.

Индиан-Уэллс. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 6:2, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток за последние две недели. В конце февраля Леся не смогла доиграть матч против Донны на соревнованиях в Монтеррее, где Векич в итоге взяла титул.

Отметим, что Цуренко в пятый раз в карьере пробилась в третий раунд на этом престижном турнире (2013, 2015, 2016, 2019 и 2023).

В следующем раунде украинка сразится против Евгении Родиной (№427 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

После матча Векич не пожала руку Цуренко.