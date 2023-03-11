ФК Минай: «Судейская ошибка повлияла на результат матча с Александрией»

Клуб «Минай» по итогам матча 17-го тура украинской Премьер-лиги с «Александрией» (1:1) обрушился с критикой на решения судейской бригады, возглавлял которую Алексей Деревинский.

«В первом домашнем матче 2023 года «Минай» расписывает мировую с «Александрией». Гол в составе нашей команды забил Вадим Витенчук. Гости отличились после катастрофической ошибки бригады арбитров.

Хозяева начали, как говорится, «с места в карьер». Уже на второй минуте Вадим Витенчук пошел в прессинг против защитника «Александрии» вблизи штрафной, перехватил передачу Никиты Шевченко и уверенно и точно пробил по воротам – 1:0.

Второй тайм прошел под дождем и в обоюдной борьбе. На 72-й минуте неплохой момент упустил Третьяков. Полузащитник «Александрии» бил с левого угла, но «Минай» выручил Бандура. А на 84-й минуте вратарь хозяев был бессилен, когда передачу с правого фланга замкнул Третьяков – 1:1. На видеоповторе отчетливо видно, что в момент передачи справа Кожушко находился в офсайде. Похоже, это понимал и сам полузащитник, потому что не сразу включился в игру. Но лайнсмен этот эпизод проигнорировал», – говорится в отчете об игре «Минай» – «Александрия» на официальном сайте закарпатского клуба.