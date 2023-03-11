Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина предложил вести новое футбольное правило. Легендарный арбитр считает, что иногда компенсированное время вообще лишено смысла.

Идея возникла у Коллины после поединка АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (7:0), в котором команда Юргена Клоппа выиграла с разницей в 7 мячей.

«Возможно, в будущем у нас будет правило, согласно которому, если разница между двумя командами слишком велика, дополнительное время вообще не дается. Но это необходимо четко прописать в правилах. Это выглядит разумно, но только тогда, когда это ни на что не влияет.

Можно понять, когда в рядовой игре чемпионата при счете 0:7 дополнительное время не будет иметь никаких последствий. Но в некоторых соревнованиях разница мячей может быть решающей для конечного распределения мест. Таким образом, даже один забитый или не забитый гол может иметь значение», - сказал Коллина.