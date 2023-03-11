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11 марта 2023, 12:34 | Обновлено 11 марта 2023, 12:39
1859
11

Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей

Легендарный арбитр считает, что нужно ввести новое правило на случай большой разницы в счете

11 марта 2023, 12:34 | Обновлено 11 марта 2023, 12:39
1859
11
Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерлуиджи Коллина

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина предложил вести новое футбольное правило. Легендарный арбитр считает, что иногда компенсированное время вообще лишено смысла.

Идея возникла у Коллины после поединка АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (7:0), в котором команда Юргена Клоппа выиграла с разницей в 7 мячей.

«Возможно, в будущем у нас будет правило, согласно которому, если разница между двумя командами слишком велика, дополнительное время вообще не дается. Но это необходимо четко прописать в правилах. Это выглядит разумно, но только тогда, когда это ни на что не влияет.

Можно понять, когда в рядовой игре чемпионата при счете 0:7 дополнительное время не будет иметь никаких последствий. Но в некоторых соревнованиях разница мячей может быть решающей для конечного распределения мест. Таким образом, даже один забитый или не забитый гол может иметь значение», - сказал Коллина.

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Пьерлуиджи Коллина ФИФА
Источник Sky Sports
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Комментарии 11
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Andrey_1992
абсолютна дурня, не згоден я з цим лисим непорозумінням (ніколи Коліна мені не подобався)
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+9
Fred14
Коллина когда то был неплохим судьёй .Но когда-то в Украину его наняли олигархи за деньги управлять судейским комитетом .Эта мразь нанятая лезла из кожи только чтобы защитить хозяев даже когда руками мячи как в волейболе забрасывали рыги 
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+5
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Віталій Ткачук
Може бути таке, що команда програючи розгромно, в доданий час заб'є гол, який потім, при підрахунку забитих-пропущених, може визначити долю єврокубків чи вильоту в нижчий дивізіон.
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+5
Осс Steam
давно пора ввести чистий
час гри, має частково вирішити проблему щатягування часу і симуляцій
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+3
Zhez53
По- моему, на ЧЕ, когда Украина проигрывала Англии 0:4, судья не делал никакой компенсации. Шева даже замены не успел произвести. 
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+2
xvalenok02
В одной игре может и имеет смысл его предложение.
А как будет в конце сезона? Когда вдруг придётся разницу мячей считать?  Вот тут то это и скажется. 
Или такой пункт тоже отменить? 
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+2
Max123
А не проще просто ввести чистое время, и не выдумывать всякую ерунду. Такое чувство, что эти все предложения с времени только для того, чтобы отвлечь внимание от введения чистого времени. В ту же копилку непонятный експеремент с 10 минутными надбавками на ЧМ 22
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+1
Kh75
правильно. зачем судьям лишние минуты бегать за футболистами? 7-0 бывает редко, ок, остановимся на 5-0. хм, так и 5-0 бывает редко. давайте при счете 3-0 вообще заканчивать матч. Если к 20-й минуте уже 3-0, так все уже понятно судье. зачем судьям бегать за футболистами еще час?. Нормальные футболисты к 30 минутам уже должны решать исход встречи, чтобы у судьи не возникало никаких сомнений.... Да и 30 минут многовато. Ок, остановимся на 5 минутах игры, кто -успел - забил, кто не успел - может, в следующем матче повезет... главное, чтобы судьям было комфортно. а футбол - та кому он нужен, ведь смысл игры - дать судье заработать. так зачем судье бегать 90 минут? 5 минут и по домам
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0
Pedro
Колліна підійшов би на роль Крюгера) 
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0
Remark
Иди от! Видно старость бьет тупизмом в голову.
А где же принцип биться до последней секунды? А где же принцип справедливости, когда одна команда всеми возможными способами тянула время (валяясь и корчась от мнимой боли на поле)? А где же те эмоции болельщиков, когда даже проигрывая с крупным счетом забивается гол престижа, а то и пара тройка голов в дополнительное время?
П.С. Хотя такое "не официальное" правило уже существует, при чем в топ чемпионате. Там если допустим счет 3-0, то сразу свистят. А я раз даже видел, что судья свистнул на 89 минуте))) Кто угадал что за топ чемп?
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-1
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