Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей
Легендарный арбитр считает, что нужно ввести новое правило на случай большой разницы в счете
Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина предложил вести новое футбольное правило. Легендарный арбитр считает, что иногда компенсированное время вообще лишено смысла.
Идея возникла у Коллины после поединка АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (7:0), в котором команда Юргена Клоппа выиграла с разницей в 7 мячей.
«Возможно, в будущем у нас будет правило, согласно которому, если разница между двумя командами слишком велика, дополнительное время вообще не дается. Но это необходимо четко прописать в правилах. Это выглядит разумно, но только тогда, когда это ни на что не влияет.
Можно понять, когда в рядовой игре чемпионата при счете 0:7 дополнительное время не будет иметь никаких последствий. Но в некоторых соревнованиях разница мячей может быть решающей для конечного распределения мест. Таким образом, даже один забитый или не забитый гол может иметь значение», - сказал Коллина.
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А как будет в конце сезона? Когда вдруг придётся разницу мячей считать? Вот тут то это и скажется.
Или такой пункт тоже отменить?
А где же принцип биться до последней секунды? А где же принцип справедливости, когда одна команда всеми возможными способами тянула время (валяясь и корчась от мнимой боли на поле)? А где же те эмоции болельщиков, когда даже проигрывая с крупным счетом забивается гол престижа, а то и пара тройка голов в дополнительное время?
П.С. Хотя такое "не официальное" правило уже существует, при чем в топ чемпионате. Там если допустим счет 3-0, то сразу свистят. А я раз даже видел, что судья свистнул на 89 минуте))) Кто угадал что за топ чемп?