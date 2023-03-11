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Чемпионат Франции
Лилль
10.03.2023 22:00 – FT 3 : 3
Лион
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Франция
11 марта 2023, 05:43 | Обновлено 11 марта 2023, 05:47
174
0

Шесть на двоих. Лилль Фонсеки не справился с Лионом

Команды провели матч 27-го тура Лиги 1

11 марта 2023, 05:43 | Обновлено 11 марта 2023, 05:47
174
0
Шесть на двоих. Лилль Фонсеки не справился с Лионом
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 10 марта, в поединке 27-го тура чемпионата Франции отношения выяснили «Лилль» и «Лион».

Фаворитами встречи были футболисты «Лилля», руководит которыми экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека. Впрочем, воспользоваться своим статусом им не удалось – игра принесла ничью 3:3.

«Лилль» вел в счете 3:1 до 83-й минуты. В концовке игры «Лион» спас Ляказетт, ставший автором дубля. У «Лилля» Дэвид оформил хет-трик.

В таблице Лиги 1 «Лилль» занимает 6-е место с 46-ю очками. «Лион» идет 8-м, имея 40 пунктов.

Чемпионат Франции. 27-й тур

«Лилль» – «Лион» – 3:3

Голы: Дэвид, 46 (1:0). Дэвид, 61 пенальти (2:0). Баркола, 64 (2:1). Дэвид, 79 пенальти (3:1). Ляказетт, 83 (3:2). Ляказетт, 89 (3:3).

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Лион).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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Лига 1 чемпионат Франции по футболу Лилль Лион Александр Ляказетт Джонатан Дэвид Паулу Фонсека
Источник Sport.ua
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