В пятницу, 10 марта, в поединке 27-го тура чемпионата Франции отношения выяснили «Лилль» и «Лион».

Фаворитами встречи были футболисты «Лилля», руководит которыми экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека. Впрочем, воспользоваться своим статусом им не удалось – игра принесла ничью 3:3.

«Лилль» вел в счете 3:1 до 83-й минуты. В концовке игры «Лион» спас Ляказетт, ставший автором дубля. У «Лилля» Дэвид оформил хет-трик.

В таблице Лиги 1 «Лилль» занимает 6-е место с 46-ю очками. «Лион» идет 8-м, имея 40 пунктов.

Чемпионат Франции. 27-й тур

«Лилль» – «Лион» – 3:3

Голы: Дэвид, 46 (1:0). Дэвид, 61 пенальти (2:0). Баркола, 64 (2:1). Дэвид, 79 пенальти (3:1). Ляказетт, 83 (3:2). Ляказетт, 89 (3:3).