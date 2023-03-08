10 марта на «Стад Пьер-Моруа» пройдет матч 27-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Лилль» встретится с «Лионом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Лилль

Клуб начинает весну в непростых условиях. Правда, Паулу Фонсеке уже не приходится думать о том, как вести борьбу за несколько целей, фактически находясь в классической ситуации за 2-мя зайцами. Именно после поражения Лиону по пенальти закончилась борьба за кубок, и теперь доги полностью сосредоточены на борьбе за максимальные результаты в чемпионате. При этом результаты команды там не особенно хороши. Да, она идет выше, чем год назад - но все признали 2021/2022 провальным сезоном, и прибавить на его фоне было несложно. Есть шансы добиться возвращения в еврокубки, но для этого нужно активно набирать очки на финишной прямой. В феврале удалось выдать 3 победы в 4-х турах. Весна началась с поединка против Ланса в гостях, и там стороны забили по голу друг другу.

Лион

Команда пытается спасти нынешний сезон. Еще осенью тут все-таки уволили Петера Боса, тем самым признав, что решение оставить голландца после 2021/2022, несмотря на негативные результаты, было ошибочным. Его сменил легендарный Лоран Блан. Но и у Президента ушло немало времени, чтобы найти способы стабилизировать игру подопечных и добиться каких-то результатов. Пока что ткачи более успешны в кубке, что зиму закончили 2-1 в четвертьфинале в Гренобле. Но и с конца января и в Лиге 1 удалось прибавить, и все еще есть надежда на подъем в зону еврокубков. В этой плен 0-0 с Лорьяном вряд ли можно занести в актив.

Статистика личных встреч

У Лилля длилась беспроигрышная серия, что затянулась аж на 5 лет. Но Лион сначала выиграл, минимально, в октябре в чемпионате, а недавно он же выбил догов из кубка, правда, по пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам. Но Лион сейчас способен пободаться хотя бы за ничью.