Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лилль – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
Лилль
10.03.2023 22:00 - : -
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
08 марта 2023, 20:32 | Обновлено 08 марта 2023, 20:33
23
0

Лилль – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 10 марта в 22:00 по Киеву

08 марта 2023, 20:32 | Обновлено 08 марта 2023, 20:33
23
0
Лилль – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта на «Стад Пьер-Моруа» пройдет матч 27-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Лилль» встретится с «Лионом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Лилль

Клуб начинает весну в непростых условиях. Правда, Паулу Фонсеке уже не приходится думать о том, как вести борьбу за несколько целей, фактически находясь в классической ситуации за 2-мя зайцами. Именно после поражения Лиону по пенальти закончилась борьба за кубок, и теперь доги полностью сосредоточены на борьбе за максимальные результаты в чемпионате. При этом результаты команды там не особенно хороши. Да, она идет выше, чем год назад - но все признали 2021/2022 провальным сезоном, и прибавить на его фоне было несложно. Есть шансы добиться возвращения в еврокубки, но для этого нужно активно набирать очки на финишной прямой. В феврале удалось выдать 3 победы в 4-х турах. Весна началась с поединка против Ланса в гостях, и там стороны забили по голу друг другу.

Лион

Команда пытается спасти нынешний сезон. Еще осенью тут все-таки уволили Петера Боса, тем самым признав, что решение оставить голландца после 2021/2022, несмотря на негативные результаты, было ошибочным. Его сменил легендарный Лоран Блан. Но и у Президента ушло немало времени, чтобы найти способы стабилизировать игру подопечных и добиться каких-то результатов. Пока что ткачи более успешны в кубке, что зиму закончили 2-1 в четвертьфинале в Гренобле. Но и с конца января и в Лиге 1 удалось прибавить, и все еще есть надежда на подъем в зону еврокубков. В этой плен 0-0 с Лорьяном вряд ли можно занести в актив.

Статистика личных встреч

У Лилля длилась беспроигрышная серия, что затянулась аж на 5 лет. Но Лион сначала выиграл, минимально, в октябре в чемпионате, а недавно он же выбил догов из кубка, правда, по пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам. Но Лион сейчас способен пободаться хотя бы за ничью.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Шахтер – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ратиофарм – Прометей. Прогноз и анонс на матч Кубка Европы
Лион Лилль чемпионат Франции по футболу Лига 1 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
Футбол | 08 марта 2023, 09:18 0
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер

Маркиньос Сиприано досрочно покинет «Крузейро»

Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Бокс | 08 марта 2023, 13:05 7
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40

Но Фьюри и тут не согласен

Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Футбол | 08.03.2023, 11:40
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Фейеноорд прибыл в Польшу на матч Лиги Европы против Шахтера
Футбол | 08.03.2023, 13:31
Фейеноорд прибыл в Польшу на матч Лиги Европы против Шахтера
Фейеноорд прибыл в Польшу на матч Лиги Европы против Шахтера
Хавбек Боруссии Д: «Во всем виноват судья. Как можно перебивать пенальти?»
Футбол | 08.03.2023, 12:48
Хавбек Боруссии Д: «Во всем виноват судья. Как можно перебивать пенальти?»
Хавбек Боруссии Д: «Во всем виноват судья. Как можно перебивать пенальти?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
08.03.2023, 15:13 1
Война
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
07.03.2023, 17:59 12
Футбол
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
06.03.2023, 22:48 5
Футбол
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
07.03.2023, 13:11 7
Война
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
07.03.2023, 18:11 45
Футбол
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
07.03.2023, 02:57 3
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.03.2023, 09:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности