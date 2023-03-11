Моуриньо в наручниках. Рома объявила бойкот прессе, тренер забанен

Римская «Рома» проиграла апелляцию на дисквалификацию Жозе Моуриньо на два матча после его конфликта с арбитром по завершению игры с «Кремонезе» в 24-м туре Серии А (1:2).

Бан португальца был приостановлен на матч с «Ювентусом» (1:0) из-за апелляции. Теперь санкция будет продолжена и Моуриньо пропустит предстоящие матчи Серии А против «Сассуоло» и «Лацио».

После вердикта «Рома» объявила, что ни один член клуба не будет общаться с прессой до и после предстоящих матчей.

Сам Моуриньо вскоре разместил в Инстаграме фото со скрещенными руками. В Италии сочли жест португальца намеком на наручники.