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Чемпионат Украины
Заря
11.03.2023 14:00 - : -
Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 23:23 |
156
0

Заря – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 марта в 14:00 состоится матч 17 тура Украинской Премьер-лиги

10 марта 2023, 23:23 |
156
0
Заря – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 11 марта, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и «Львов». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 14.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить одессит Дмитрий Бондаренко.

Игра можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, также будет трансляция на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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