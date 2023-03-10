В субботу, 11 марта, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и «Львов». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 14.00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить одессит Дмитрий Бондаренко.

Игра можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, также будет трансляция на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.