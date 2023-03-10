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Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 23:12 |
36
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Львов

В Киеве состоится поединок 17 тура УПЛ

10 марта 2023, 23:12 |
36
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Львов
УПЛ

В субботу, 11 марта, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и «Львов». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 14.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить одессит Дмитрий Бондаренко.

Игра можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, также будет трансляция на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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