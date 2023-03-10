Украина. Премьер лига10 марта 2023, 23:12 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Львов
В Киеве состоится поединок 17 тура УПЛ
10 марта 2023, 23:12 |
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В субботу, 11 марта, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и «Львов». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 14.00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игра будет судить одессит Дмитрий Бондаренко.
Игра можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, также будет трансляция на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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