Юрген КЛОПП: «Борнмут может доставить проблемы многим топ-клубам»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 27-го тура английской Премьер-лиги против «Борнмута».

«Борнмут» может доставить проблемы многим топ-клубам, стиль игры этой команды очень неудобен для соперников. Нашей целью является финиш в зоне Лиги чемпионов, а они хотят остаться в Премьер-лиге, что тоже очень сложно», - сказал Клопп.

Матч «Борнмут» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 11 марта. Начало в 14:30 по Киеву.