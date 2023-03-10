Англия10 марта 2023, 16:41 | Обновлено 10 марта 2023, 16:54
174
0
Юрген КЛОПП: «Борнмут может доставить проблемы многим топ-клубам»
Наставник «Ливерпуля» – о сопернике по предстоящему матчу
10 марта 2023, 16:41 | Обновлено 10 марта 2023, 16:54
174
0
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 27-го тура английской Премьер-лиги против «Борнмута».
«Борнмут» может доставить проблемы многим топ-клубам, стиль игры этой команды очень неудобен для соперников. Нашей целью является финиш в зоне Лиги чемпионов, а они хотят остаться в Премьер-лиге, что тоже очень сложно», - сказал Клопп.
Матч «Борнмут» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 11 марта. Начало в 14:30 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 09 марта 2023, 21:41 0
У боксеров вне ринга совсем другие отношения
Футбол | 09 марта 2023, 21:59 10
Бывший футболист считает, что Грэму Поттеру нужно делать ставку на других игроков
Футбол | 10.03.2023, 17:35
Футбол | 10.03.2023, 12:33
Бокс | 09.03.2023, 20:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.03.2023, 15:11 1
09.03.2023, 13:40 41
09.03.2023, 13:30 6
09.03.2023, 06:17 17
09.03.2023, 10:12 30
08.03.2023, 19:27 4
08.03.2023, 22:38 5
10.03.2023, 10:10 10