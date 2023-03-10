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  4. Юрген КЛОПП: «Борнмут может доставить проблемы многим топ-клубам»
Англия
10 марта 2023, 16:41 | Обновлено 10 марта 2023, 16:54
174
0

Юрген КЛОПП: «Борнмут может доставить проблемы многим топ-клубам»

Наставник «Ливерпуля» – о сопернике по предстоящему матчу

10 марта 2023, 16:41 | Обновлено 10 марта 2023, 16:54
174
0
Юрген КЛОПП: «Борнмут может доставить проблемы многим топ-клубам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 27-го тура английской Премьер-лиги против «Борнмута».

«Борнмут» может доставить проблемы многим топ-клубам, стиль игры этой команды очень неудобен для соперников. Нашей целью является финиш в зоне Лиги чемпионов, а они хотят остаться в Премьер-лиге, что тоже очень сложно», - сказал Клопп.

Матч «Борнмут» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 11 марта. Начало в 14:30 по Киеву.

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Юрген Клопп Ливерпуль Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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