В субботу, 11 марта, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет с «Металлистом 1925».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Украины одесский «Черноморец» занимает 14-е место с 14 очками после 16-ти игр. В предыдущем туре «моряки» играли в Ровно с «Вересом» и одержали победу со счетом 3:1.

Черноморец – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У «Металлиста 1925» 19-ть пунктов и он занимает 8-ю позицию в таблице УПЛ. В матче 16-го тура сезона подопечные Эдмара и Олега Голодюка потерпели от донецкого «Шахтера» крупное поражение со счетом 0:7.

Черноморец – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция