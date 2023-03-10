Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» и «Фейеноорд» сыграли в результативную ничью. В чью она пользу, могло ли быть иначе и чего ждать от ответного поединка – давайте попробуем разобраться.

Кадровый голод горняков

Перед поединком наставник дончан Игор Йовичевич сетовал на кадровые проблемы. Дескать, не знаю, сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией, когда перед игрой «вылетают» оба латерали, да и вообще из защитников доступны лишь Тейлор и Ракицкий.

Уверен, что кто-нибудь обязательно сталкивался с такой картиной. Хотя ситуация действительно неординарная. Из-за лишних карточек не смогли сыграть Конопля, Михайличенко и Бондарь, у Матвиенко долго была температура, но в итоге его поставили на ноги.

В любом случае, вариация оборонного звена «Шахтера» оказалась экспериментальной: Тейлор – справа Топалов – слева, Ракицкий и Матвиенко – в центре. Экспериментальной – это мягко говоря. Мне кажется, в подобной конфигурации оборона «горняков» больше никогда не сыграет – настолько она разношерстна и искусственна.



ФК Шахтер

Фактически лишь Тейлор на своем месте. Топалов – номинальный полузащитник, акцентированный больше на левый фланг, а совмещать в центре защиты двух левоногих футболистов – еще то удовольствие.

Посему было бы наивностью ожидать от такой защиты слаженности и надежности. Собственно, всего этого и не было в достаточном (нужном) количестве.

Однако, вместе с тем, нужно признать, что и откровенных провалов не было. Более того, единственный гол на счету центрбека Ракицкого, который вряд ли бы появился в стартовом составе, если бы был доступен Бондарь.

Снова Трубин

Очередной впечатляющий поединок провел голкипер «Шахтера». На счету Трубина – пять сейвов. Как минимум дважды (в эпизодах с участием Данило) Анатолий по-настоящему спасал свою команду.

Если на внутренней арене Трубин может себе позволить порой ошибаться в простых ситуациях, то в еврокубках страж ворот «горняков» преимущественно воплощает надежность и мастерство. Парень наверняка зарабатывает лишние висты (которые априори не могут быть лишними) для будущих работодателей. Имеет право.

Фейеноорд по игре был лучше

И визуально, и судя по статистическим выкладкам, соперник нашей команды был лучше. Если брать по созданным моментам, то лучше в несколько раз.

Роттердамцы нанесли 21 удар по воротам «Шахтера» (из них шесть – в створ), тогда как дончане лишь пять раз пробили в сторону ворот номинальных гостей (и лишь раз попали в створ).

На протяжении практически всего матча именно «Фейеноорд» владел инициативой – как игровой, так и территориальной. «Шахтер» весь матч старался сдерживать своего оппонента, действуя «вторым номером». Команде Йовичевича практически удалось нейтрализовать оппонента. Если исходить из позиции ожидаемых голов.

хG «Фейеноорда» – 2,12, тогда как соответственный показатель «Шахтера» – 0,27. Нидерландский клуб превзошел украинский в этом важном компоненте в более чем семь раз. Мне кажется, это очень показательный момент.

Однако, с другой стороны, как и в матчах против «Ренна», относительно действий «Шахтера» можно констатировать следующее:

Шахтер отлично научился выжимать максимум из минимума

Один удар в створ ворот соперника – и один гол. Потрясающая статистика от «горняков». Нынешний «Шахтер» не без проблем создает моменты (имеется ввиду в еврокубках), но очень ими дорожит. И большинство воплощает в забитые мячи. Два матча против «Ренна» и один против «Фейеноорда» - лишнее тому доказательство.

А еще нынешний «Шахтер» не пытается объять необъятное, а старается играть прагматично: от обороны, на контратаках, используя чужие ошибки.

Возможно, такая манера игры несколько отличается от привычной, от ранее «устаканенной» модели функционирования «оранжево-черных». Наставник «Фейеноорда» Слот называл игру «Шахтера» под руководством Де Дзерби «феноменально красивой». Голландский тренер реально перегнул палку в данном случае, однако он прав в том, что раньше «горняки» играли в совсем другой футбол, заточенный на контроле мяча.

Сейчас в такой футбол по известным причинам «Шахтер» играть не может. Поэтому и «танцует от печки». Если сравнить «выхлоп», то есть эффективность, получается очень даже неплохо.

На мой взгляд, Йовичевич делает все правильно, ставя на прагматизм. Если бы он ставил на зрелищность, вылетел бы уже от «Ренна».



ФК Шахтер

В Роттердаме будет еще сложнее

Тут, как говорится, даже к бабке не ходи. Нынешний «Фейеноорд» на своем поле – команда практически непобедимая. Она и на чужом – очень даже неплохая, о чем мы лишний раз убедились после варшавского матча. А на своем «котле» при поддержке своих сумасшедших болельщиков подопечные Слота наверняка будут играть еще живее и мощнее. Удержать такой «Фейеноорд» такому «Шахтеру» будет крайне сложно.

Однако, «Шахтер» уже столько раз в нынешней еврокубковой кампании доказывал, что невозможного для него ничего нет. Так что не удивлюсь, если и в сей раз «горняки» вернутся домой «со щитом».