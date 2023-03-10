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Лига конференций
10 марта 2023, 00:23 | Обновлено 10 марта 2023, 00:39
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0

Лига конференций. Фиорентина и Лех выиграли дома. Цитаишвили – в резерве

9 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги конференций

10 марта 2023, 00:23 | Обновлено 10 марта 2023, 00:39
1
0
Лига конференций. Фиорентина и Лех выиграли дома. Цитаишвили – в резерве

9 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Фиорентина и Лех выиграли дома, еще два поединка завершились вничью.

Экс-игрок Динамо Георгий Цитаишвили остался в резерве у польского клуба «Лех».

Лига конференций. 1/8 финала

Первые матчи, 9 марта

Базель – Слован Братислава – 2:2

Гент – Истанбул Башакшехир – 1:1

Лех Познань – Юргорден – 2:0

Фиорентина – Сивасспор – 1:0

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Лига конференций
Источник Sport.ua
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