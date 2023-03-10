Лига конференций10 марта 2023, 00:23 | Обновлено 10 марта 2023, 00:39
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Лига конференций. Фиорентина и Лех выиграли дома. Цитаишвили – в резерве
9 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги конференций
10 марта 2023, 00:23 | Обновлено 10 марта 2023, 00:39
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9 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги конференций.
Фиорентина и Лех выиграли дома, еще два поединка завершились вничью.
Экс-игрок Динамо Георгий Цитаишвили остался в резерве у польского клуба «Лех».
Лига конференций. 1/8 финала
Первые матчи, 9 марта
Базель – Слован Братислава – 2:2
Гент – Истанбул Башакшехир – 1:1
Лех Познань – Юргорден – 2:0
Фиорентина – Сивасспор – 1:0
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