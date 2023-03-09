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  4. Лига конференций. Коваль с Шерифом проиграл Ницце, Вест Хэм обыграл Ларнаку
Лига конференций
АЕК Ларнака
09.03.2023 19:45 – FT 0 : 2
Вест Хэм
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Лига конференций
09 марта 2023, 21:43 | Обновлено 09 марта 2023, 21:50
214
0

Лига конференций. Коваль с Шерифом проиграл Ницце, Вест Хэм обыграл Ларнаку

9 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги конференций

09 марта 2023, 21:43 | Обновлено 09 марта 2023, 21:50
214
0
Лига конференций. Коваль с Шерифом проиграл Ницце, Вест Хэм обыграл Ларнаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

9 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги конференций.

«Шериф» из Тирасполя проиграл французской «Ницце» (0:1). В воротах молдовской команды играл украинец Максим Коваль.

«Вест Хэм» в гостях обыграл команду АЕК Ларнака (2:0), обидчицу украинских «Динамо» и «Днепра-1».

Лига конференций. 1/8 финала

Первые матчи, 9 марта

АЕК Ларнака – Вест Хэм – 0:2

Голы: Майкл Антонио, 36, 45+1

Андерлехт – Вильярреал – 1:1

Голы: Дреер, 57 – Тригерос, 28

Шериф – Ницца – 0:1

Гол: Амрауи, 45+3

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Лига конференций Шериф Тирасполь АЕК Ларнака Вест Хэм Ницца Максим Коваль Андерлехт Вильярреал
Источник Sport.ua
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