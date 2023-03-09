09.03.2023 19:45 – FT 0 : 2
Лига конференций09 марта 2023, 21:43 | Обновлено 09 марта 2023, 21:50
214
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Лига конференций. Коваль с Шерифом проиграл Ницце, Вест Хэм обыграл Ларнаку
9 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги конференций
09 марта 2023, 21:43 | Обновлено 09 марта 2023, 21:50
214
0
9 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги конференций.
«Шериф» из Тирасполя проиграл французской «Ницце» (0:1). В воротах молдовской команды играл украинец Максим Коваль.
«Вест Хэм» в гостях обыграл команду АЕК Ларнака (2:0), обидчицу украинских «Динамо» и «Днепра-1».
Лига конференций. 1/8 финала
Первые матчи, 9 марта
АЕК Ларнака – Вест Хэм – 0:2
Голы: Майкл Антонио, 36, 45+1
Андерлехт – Вильярреал – 1:1
Голы: Дреер, 57 – Тригерос, 28
Шериф – Ницца – 0:1
Гол: Амрауи, 45+3
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