Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андерлехт – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
Андерлехт
09.03.2023 19:45 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
09 марта 2023, 01:56 | Обновлено 09 марта 2023, 02:31
14
0

Андерлехт – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Желтая субмарина» отыскала подходящую цель

09 марта 2023, 01:56 | Обновлено 09 марта 2023, 02:31
14
0
Андерлехт – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 марта, в Андерлехте на стадионе «Лотто Парк» состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют бельгийский «Андерлехт» и испанский «Вильярреал». Стартовый свисток польского рефери Бартоша Франковски из Торуни прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Андерлехт


Когда-то давно имя бельгийского «Андерлехта» было действительно заметным на карте футбольной Европы, но эти времена уже канули в лету, а на смену им пришли современные реалии футбола этой страны. Представители Лиги Жюпиле нынче соревнуются в объеме вырученных средств за продажу очередного талантливого игрока, и далеко не всегда при этом именно доморощенные исполнители обеспечивают наивысший доход. В этом плане «Андерлехт» и проигрывает в гибкости стратегии тем же «Генку», «Генту» или «Брюгге», так как старается подводить в основной состав именно бельгийцев, и в итоге не может зацепиться за чемпионский титул начиная от сезона-2016/17.

Есть все основания полагать, что и в этом сезоне «пурпурно-белые» не достигнут первой строчки, так как сейчас им бы хотя бы подняться со своего десятого места в направлении зоны еврокубков. И уж точно не выйдет этого сделать с результатами по типу поражения от «Гента» (0:1) или ничьей против «Стандарда» (2:2), которые приключались с командой датского специалиста Брайана Раймера в предыдущих двух встречах на внутренней арене. Успех в дуэли против болгарского «Лудогорца» на предыдущем этапе также дался достаточно сложно, так как игру на выезде «Андерлехт» проиграл (0:1), но дома победил в серии пенальти без единого результативного удара со стороны соперников. Опыта, который дают защитник Ян Вертонген, нападающие Бенито Раман и Ислам Слимани, а также полузащитник Лиор Рефаэлов, на данный момент, не хватает для серьезной конкуренции против больших соперников.

Вильярреал


Первый серьезный трофей в истории «Вильярреала» – Кубок УЕФА за победу в Лиге Европы – был добыт под руководством Унаи Эмери в сезоне-2020/21 в финале против английского «Манчестер Юнайтед», а уже в следующей международной кампании «желтую субмарину» с трудом остановили лишь в плей-офф Лиги чемпионов. Это было время настоящей эйфории, а седьмое место в чемпионате по итогам прошлой кампании обещало ее продолжение. Однако, как и бывает зачастую в подобных ситуациях, в один момент что-то пошло не так. «Вильярреал» провалился на старте сезона, и никакие былые заслуги Эмери за два года пребывания в клубе не имели никакой силы в момент принятия решения о его отставке.

Кике Сетьен, представитель старой тренерской школы Испании, нынче пытается стабилизировать результаты выступлений команды, и имеет на этом поприще определенный прогресс. Во-первых, «Вильярреал» идет шестым в чемпионате, что позволяет ему надеяться на место в квалификации Лиги конференций на следующий сезон, однако команда всего на четыре очка отстает от севильского «Бетиса», поэтому может замахнуться и на большее. Во-вторых, «желтая субмарина» чуть более недели назад вышла из крутого пике длительностью в четыре поражения кряду, и сейчас получит в календаре еврокубковый матч для того, чтобы продолжить свой путь.

Ориентировочные составы


«Андерлехт»: Вербрюгген – Сарделла, Вертонген, Дебаст, Мурилло – Версхарен, Диавара, Ашимерю – Амузу, Слимани, Дрейер.

«Вильярреал»: Рейна – А. Морено, Торрес, Альбиоль, Фойт – Баэна, Парехо, Терратс – Пино, Ж. Морено, Чуквезе.

Не сыграют: Делькруа, Капа – Коклен, Капу.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре нас ожидает напряженный футбол. Нашей ставкой будет позиция – Количество голов: 2 или 3 с коэффициентом 1.98.

9 марта, четверг

«Андерлехт» – «Вильярреал»
Андерлехт. «Лотто Парк». 19:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Бартош Франковски (Торунь, Польша)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Севилья – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лилль – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Шериф – Ницца. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Лига конференций прогнозы Вильярреал Андерлехт
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 08 марта 2023, 23:56 30
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов

Команда Юлиана Нагельсманна выиграла и вторую часть двухматчевой дуэли

Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
Бокс | 08 марта 2023, 10:35 19
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»

Арслан Яллыев сделал важное заявление

Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Футбол | 08.03.2023, 11:40
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Тоттенхэм – Милан – 0:0. Очередной провал шпор. Видеообзор матча
Футбол | 09.03.2023, 00:30
Тоттенхэм – Милан – 0:0. Очередной провал шпор. Видеообзор матча
Тоттенхэм – Милан – 0:0. Очередной провал шпор. Видеообзор матча
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
Война | 08.03.2023, 15:13
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
08.03.2023, 00:09 100
Футбол
Промоутер Джошуа: «Энтони считает второй бой с Усиком катастрофой»
Промоутер Джошуа: «Энтони считает второй бой с Усиком катастрофой»
07.03.2023, 19:11 1
Бокс
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
07.03.2023, 18:56
Футбол
Гусев вновь женился. В третий раз
Гусев вновь женился. В третий раз
07.03.2023, 11:20 24
Футбол
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
07.03.2023, 02:57 4
Футбол
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
08.03.2023, 13:05 12
Бокс
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
08.03.2023, 19:27 4
Футбол
Тренер: «Хейни очень рискует, выходя на бой с Ломаченко»
Тренер: «Хейни очень рискует, выходя на бой с Ломаченко»
08.03.2023, 07:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности