В четверг, 9 марта, в Андерлехте на стадионе «Лотто Парк» состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют бельгийский «Андерлехт» и испанский «Вильярреал». Стартовый свисток польского рефери Бартоша Франковски из Торуни прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Андерлехт



Когда-то давно имя бельгийского «Андерлехта» было действительно заметным на карте футбольной Европы, но эти времена уже канули в лету, а на смену им пришли современные реалии футбола этой страны. Представители Лиги Жюпиле нынче соревнуются в объеме вырученных средств за продажу очередного талантливого игрока, и далеко не всегда при этом именно доморощенные исполнители обеспечивают наивысший доход. В этом плане «Андерлехт» и проигрывает в гибкости стратегии тем же «Генку», «Генту» или «Брюгге», так как старается подводить в основной состав именно бельгийцев, и в итоге не может зацепиться за чемпионский титул начиная от сезона-2016/17.

Есть все основания полагать, что и в этом сезоне «пурпурно-белые» не достигнут первой строчки, так как сейчас им бы хотя бы подняться со своего десятого места в направлении зоны еврокубков. И уж точно не выйдет этого сделать с результатами по типу поражения от «Гента» (0:1) или ничьей против «Стандарда» (2:2), которые приключались с командой датского специалиста Брайана Раймера в предыдущих двух встречах на внутренней арене. Успех в дуэли против болгарского «Лудогорца» на предыдущем этапе также дался достаточно сложно, так как игру на выезде «Андерлехт» проиграл (0:1), но дома победил в серии пенальти без единого результативного удара со стороны соперников. Опыта, который дают защитник Ян Вертонген, нападающие Бенито Раман и Ислам Слимани, а также полузащитник Лиор Рефаэлов, на данный момент, не хватает для серьезной конкуренции против больших соперников.

Вильярреал



Первый серьезный трофей в истории «Вильярреала» – Кубок УЕФА за победу в Лиге Европы – был добыт под руководством Унаи Эмери в сезоне-2020/21 в финале против английского «Манчестер Юнайтед», а уже в следующей международной кампании «желтую субмарину» с трудом остановили лишь в плей-офф Лиги чемпионов. Это было время настоящей эйфории, а седьмое место в чемпионате по итогам прошлой кампании обещало ее продолжение. Однако, как и бывает зачастую в подобных ситуациях, в один момент что-то пошло не так. «Вильярреал» провалился на старте сезона, и никакие былые заслуги Эмери за два года пребывания в клубе не имели никакой силы в момент принятия решения о его отставке.

Кике Сетьен, представитель старой тренерской школы Испании, нынче пытается стабилизировать результаты выступлений команды, и имеет на этом поприще определенный прогресс. Во-первых, «Вильярреал» идет шестым в чемпионате, что позволяет ему надеяться на место в квалификации Лиги конференций на следующий сезон, однако команда всего на четыре очка отстает от севильского «Бетиса», поэтому может замахнуться и на большее. Во-вторых, «желтая субмарина» чуть более недели назад вышла из крутого пике длительностью в четыре поражения кряду, и сейчас получит в календаре еврокубковый матч для того, чтобы продолжить свой путь.

Ориентировочные составы



«Андерлехт»: Вербрюгген – Сарделла, Вертонген, Дебаст, Мурилло – Версхарен, Диавара, Ашимерю – Амузу, Слимани, Дрейер.

«Вильярреал»: Рейна – А. Морено, Торрес, Альбиоль, Фойт – Баэна, Парехо, Терратс – Пино, Ж. Морено, Чуквезе.

Не сыграют: Делькруа, Капа – Коклен, Капу.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре нас ожидает напряженный футбол. Нашей ставкой будет позиция – Количество голов: 2 или 3 с коэффициентом 1.98.

9 марта, четверг