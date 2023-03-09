РУСОЛ: «Еврокубки – мотивация для иностранца перейти в украинский клуб»

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал о задачах на вторую часть сезона, а также объяснил, как клубу удалось пригласить легионеров во время войны.

– Известно, что из-за войны очень сложно пригласить в Украину качественных легионеров. Какими словами вы уговаривали игроков перейти в ваш клуб? Как долго длились переговоры?

– Да, сейчас стало гораздо труднее приглашать иностранных футболистов. Не каждый игрок сейчас готов ехать в страну, где идет полномасштабная война, но нам удалось это сделать. Что мы им говорили? Ничего особенного. Каждый футболист понимает, в какую именно страну он едет, но наш проект сейчас интересен и для иностранцев, поскольку мы стремимся развиваться и добиваться спортивных успехов.

– Насколько повлиял на решение иностранцев выход «Днепра-1» в весеннюю часть Лиги конференций?

– Это очень хорошая мотивация для футболиста – выступать в еврокубках, и то, когда у тебя есть перспективы там играть и в следующем сезоне. Так что еврокубки – это очень хорошая мотивация для иностранца перейти в украинскую команду.

– В начале сезона клуб не подчеркивал, что будет бороться за чемпионство. Стоит ли перед командой такая задача сейчас – стать чемпионами Украины?

– Когда мы разговариваем с главным тренером команды Александром Кучером и со спортивным директором Евгением Красниковым, то всегда говорим о том, что хотим побеждать в каждом следующем матче. И это наша ближайшая задача. А дальше уже, на каком месте в турнирной таблице мы окажемся – время покажет. Сейчас ставим задачу побеждать в каждом матче, – сказал функционер.

Ранее Андрей Русол рассказал, что клуб занимается вопросом нового контракта форварда Артема Довбика.