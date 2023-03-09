«Ведем переговоры». Днепр-1 подтвердил, что хочет продлить контракт Довбика

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал о том, что клуб занимается вопросом нового контракта форварда Артема Довбика.

Текущий договор истекает в конце года.

«Мы сейчас с Артемом ведем переговоры по поводу нового контракта. Надеюсь, в ближайшее время у нас будут какие-то новости. И мы это понимаем, и хорошо, что Артем понимает, что если мы будем расставаться, то это должен быть хеппи-энд для двух сторон. Думаю, мы найдем компромисс».

«Факторы? Не знаю, что влияет на решение Довбика, но, думаю, тот еврокубковый турнир, где мы будем выступать, повлияет на решение», – сказал Русол.

Сейчас команда ведет борьбу за титул УПЛ.