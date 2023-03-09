«Ведем переговоры». Днепр-1 подтвердил, что хочет продлить контракт Довбика
Андрей Русол надеется на компромисс
Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал о том, что клуб занимается вопросом нового контракта форварда Артема Довбика.
Текущий договор истекает в конце года.
«Мы сейчас с Артемом ведем переговоры по поводу нового контракта. Надеюсь, в ближайшее время у нас будут какие-то новости. И мы это понимаем, и хорошо, что Артем понимает, что если мы будем расставаться, то это должен быть хеппи-энд для двух сторон. Думаю, мы найдем компромисс».
«Факторы? Не знаю, что влияет на решение Довбика, но, думаю, тот еврокубковый турнир, где мы будем выступать, повлияет на решение», – сказал Русол.
Сейчас команда ведет борьбу за титул УПЛ.
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Война возможно на очень долго. А верить кому-то что она закончиться летом, я бы не стал. Почему? Тут много причин, не буду углубляться. Поэтому, в такой ситуации наш чемп ещё долго не будет развиваться. И пусть на место Довбика прийдёт ещё моложе (наш) ещё какой-то новый Довбик.
Да и для национальной сборной это будет плюс, когда ее игрок выступает постоянно в конкурентно способной среде повышая свои футбольные навыки.