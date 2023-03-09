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Украина. Премьер лига
09 марта 2023, 16:30 | Обновлено 09 марта 2023, 17:47
878
1

«Ведем переговоры». Днепр-1 подтвердил, что хочет продлить контракт Довбика

Андрей Русол надеется на компромисс

09 марта 2023, 16:30 | Обновлено 09 марта 2023, 17:47
878
1
«Ведем переговоры». Днепр-1 подтвердил, что хочет продлить контракт Довбика
ФК Днепр-1. Артем Довбик

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал о том, что клуб занимается вопросом нового контракта форварда Артема Довбика.

Текущий договор истекает в конце года.

«Мы сейчас с Артемом ведем переговоры по поводу нового контракта. Надеюсь, в ближайшее время у нас будут какие-то новости. И мы это понимаем, и хорошо, что Артем понимает, что если мы будем расставаться, то это должен быть хеппи-энд для двух сторон. Думаю, мы найдем компромисс».

«Факторы? Не знаю, что влияет на решение Довбика, но, думаю, тот еврокубковый турнир, где мы будем выступать, повлияет на решение», – сказал Русол.

Сейчас команда ведет борьбу за титул УПЛ.

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Днепр-1 Артем Довбик Андрей Русол чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 1
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Remark
Надеюсь, Артем пойдет по пути Циганкова. Всё-таки ему нужно развиваться в футбольном плане, а в европейском чемпионате ему будет это сделать легче всего. Главное - это в новой команде иметь постоянную практику, а не быть Запасным. Поэтому, вполне подойдёт и какой-то середнячок какой-то из топ-лиг. Вполне возможен вариант с тем же бельгийским и голландским чемпионатами - своеобразный трамплин для дальнейшего улучшенного перехода в более топовый чемпионат.
Война возможно на очень долго. А верить кому-то что она закончиться летом, я бы не стал. Почему? Тут много причин, не буду углубляться. Поэтому, в такой ситуации наш чемп ещё долго не будет развиваться. И пусть на место Довбика прийдёт ещё моложе (наш) ещё какой-то новый Довбик.
Да и для национальной сборной это будет плюс, когда ее игрок выступает постоянно в конкурентно способной среде повышая свои футбольные навыки. 
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