ВАН ЛЕУВЕН: Шахтер действует от атаки, но к еврокубкам подходит реалистично
Наставник «Зари» – о силе донецкого коллектива
Главный тренер луганской «Зари» нидерландец Патрик ван Леувен оценил потенциал донецкого «Шахтера» в преддверии его встреч в 1/8 финала Лиги Европы с «Фейеноордом» из Роттердама.
«У «Шахтера» действительно хорошая команда. Они, как «Аякс» с ПСВ, имеют много молодых и талантливых местных игроков. У этих клубов много общего. Это связано с ситуацией, в которой сейчас находится страна. Здесь чрезвычайно сильный патриотический дух внутри команд. Это, безусловно, касается и тех, кто выступает на европейской арене.
«Шахтер» действует от атаки, но в еврокубках реалистично подходит к подготовке. Они всегда хорошо организованы», – заявил ван Леувен.
Напомним, сегодня, в четверг 9 марта, в Варшаве состоится первая игра 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Фейеноорд».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Фейеноорд».
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