Тренер Зари получит от бывшего клуба полмиллиона евро
Патрик ван Леувен добился компенсации от клуба «Маккаби» Тель-Авив
Клуб «Маккаби» из Тель-Авива обязан заплатить бывшему главному тренеру команды Патрику ван Леувену 517 457 евро за досрочное расторжение контракта. Такого решение ФИФА.
53-летнего нынешнего наставника луганской «Зари» клуб из Тель-Авива уволил в октябре 2021 года. Однако при расставании с ван Леувеном в «Маккаби» отказались выплатить компенсацию. Стороны пытались несколько месяцев договориться о мировом соглашении, но в итоге тренеру пришлось подал иск в суд.
Сообщается, что «Маккаби» Тель-Авив будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS).
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