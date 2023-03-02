Тренер Зари получит от бывшего клуба полмиллиона евро

Клуб «Маккаби» из Тель-Авива обязан заплатить бывшему главному тренеру команды Патрику ван Леувену 517 457 евро за досрочное расторжение контракта. Такого решение ФИФА.

53-летнего нынешнего наставника луганской «Зари» клуб из Тель-Авива уволил в октябре 2021 года. Однако при расставании с ван Леувеном в «Маккаби» отказались выплатить компенсацию. Стороны пытались несколько месяцев договориться о мировом соглашении, но в итоге тренеру пришлось подал иск в суд.

Сообщается, что «Маккаби» Тель-Авив будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS).