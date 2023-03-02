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Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 10:45 | Обновлено 02 марта 2023, 10:58
813
0

Тренер Зари получит от бывшего клуба полмиллиона евро

Патрик ван Леувен добился компенсации от клуба «Маккаби» Тель-Авив

02 марта 2023, 10:45 | Обновлено 02 марта 2023, 10:58
813
0
Тренер Зари получит от бывшего клуба полмиллиона евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен (справа)

Клуб «Маккаби» из Тель-Авива обязан заплатить бывшему главному тренеру команды Патрику ван Леувену 517 457 евро за досрочное расторжение контракта. Такого решение ФИФА.

53-летнего нынешнего наставника луганской «Зари» клуб из Тель-Авива уволил в октябре 2021 года. Однако при расставании с ван Леувеном в «Маккаби» отказались выплатить компенсацию. Стороны пытались несколько месяцев договориться о мировом соглашении, но в итоге тренеру пришлось подал иск в суд.

Сообщается, что «Маккаби» Тель-Авив будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS).

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Патрик ван Леувен Маккаби Тель-Авив ФИФА
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