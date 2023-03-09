ЗАХОВАЙЛО: «Хочу дождаться, когда Луческу будет принимать удар на себя»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» от «Ингульца» (0:2) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

«Никто не ожидал такого результата. Всех без разбора критиковать не буду, поделю матч на следующие составляющие.

Первая часть. «Динамо» поначалу выглядело неплохо поначалу. Стоит отдать должное Ковальцу, который приготовил надежные блоки, которые было трудно пройти. Это показало то, что у киевлян напряг с креативом. На сборах уже было заметно – они играли в предсказуемый футбол. Да, пытались играть интенсивно, но этого мало.

Было неоднозначное судейство. Не хочу критиковать Екатерину Монзуль – пусть ее ошибки обсуждают специалисты. Я бы больше обращусь к судье на VAR, который не обратил внимание на важные эпизоды. Даже если был толчок в спину, то Попов должен был этот мяч на подборе выгрызть.

Очень много ошибок совершила опорная зона. Подопечные Ковальца их прессинговали и заставляли терять мяч. Когда команда атакует и все находятся в широких позиция, терять мяч вообще нельзя. Наша опорная зона совершала фатальные ошибки, а соперник правильно воспользовался этими моментами.

Второй гол был, фактически, «близнецом» – полный провал в опорной зоне. В обоих эпизодах защита сыграла очень плохо, а опорная зона сделала приличный «вклад».

Вторая часть: у «Динамо» были моменты. Забивай момент Ванат и кто знает, как пошла бы игра дальше. Замены не помогли, команда выглядела плохо. Этот матч показал отсутствие сыгранности, отсутствия игры в центральном треугольнике, наши фланговые футболисты играют бесхитростно, ездили по рельсам, как трамваи. Видим, что этого не хватает даже для уровня чемпионата Украины – для организованной обороны.

Нужно уметь обыграть один-в-один, создавать свободное пространство, включать фантазию. К сожалению, в этой игре у команды ничего не получилось. В целом, команда выглядела плохо. Все же, не хочется загонять их ниже плинтуса. Этот матч открыл все проблемы, о которых мы говорили во время анализа матчей на сборах.

Свое мнение не меняю, эта команда способна выигрывать 70% матчей. Все будут терять очки: и «Днепр-1», и «Шахтер». Способно ли «Динамо» остаться в тройке? Надеюсь, что да. В любом случае, футбол такая вещь, что в следующей игре все может перевернуться и мы уже будем хвалить «Динамо».

Сегодня можно констатировать факт, что киевляне эту игру провалили. Нужно что-то менять. Для этого нужна четкая программа действий. Мы не знаем, что происходит в команде, но можно утверждать, что она переживает «кризис жанра». В футболе существует правило: Если команда выигрывает, то выигрывают игроки, если проигрывает, то проигрывает тренер.

Уважаю возраст Луческу, но ему нужно быть самокритичным, а не валить все на судей. Даже проигрывая 0:2, этот матч можно было спасать – играли не против туринского «Ювентуса». Хочу дождаться, когда Луческу будет принимать удар на себя, а не «переводить стрелки». Этой пластинке уже больше десяти лет. Поэтому, хочется поддержать команду, а Луческу ставлю твердую двойку», – сказал Заховайло.