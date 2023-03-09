Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван возможный будущий тренер Яремчука. Он работал в Барселоне и Аяксе
Другие новости
09 марта 2023, 10:59 |
1199
0

Назван возможный будущий тренер Яремчука. Он работал в Барселоне и Аяксе

Брюгге может возглавить Альфред Шрейдер

09 марта 2023, 10:59 |
1199
0
Назван возможный будущий тренер Яремчука. Он работал в Барселоне и Аяксе
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфред Схредер

50-летний нидерландский специалист Альфред Схредер может возглавить бельгийский футбольный клуб «Брюгге».

По информации Voetbal Nieuws, именно Схредер станет заменой Скотту Паркеру на посту наставника «черно-синих», который покинул команду вчера, 8 марта.

Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Интересно, что Альфред уже работал с «Брюгге» в 2022 году, однако затем отправился в «Аякс», откуда был уволен. Также Схредер был ассистентом главного тренера в «Барселоне».

В составе «Брюгге» играет украинский футболист Роман Яремчук. Пока клуб ведет переговоры с нидерландским специалистом, руководить командой будет Рик де Мил.

По теме:
С Мудриком, но без Месси. Определилась половина участников 1/4 финала ЛЧ
Яремчук остался без тренера. Брюгге уволил Скотта Паркера
До Реала вернется. Араухо получил бан за удаление в матче с Валенсией
Альфред Схрёдер Брюгге назначение тренера Скотт Паркер Роман Яремчук Барселона Аякс
Источник De Telegraaf
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
Футбол | 08 марта 2023, 15:05 12
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем

У девушки Жоау Фелиша крайне неоднозначная репутация…

«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
Футбол | 08 марта 2023, 19:27 4
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина

Форвард «Шахтера» – об инциденте в Турции

ШЕВЧЕНКО: «Мои поздравления Милану. Не хватило только забитого мяча»
Футбол | 09.03.2023, 07:42
ШЕВЧЕНКО: «Мои поздравления Милану. Не хватило только забитого мяча»
ШЕВЧЕНКО: «Мои поздравления Милану. Не хватило только забитого мяча»
ПИОЛИ: «Милан показал характер. Мы не сдались и заслужили победу»
Футбол | 09.03.2023, 06:15
ПИОЛИ: «Милан показал характер. Мы не сдались и заслужили победу»
ПИОЛИ: «Милан показал характер. Мы не сдались и заслужили победу»
Выбрал Азербайджан. Мустафаев объяснил, почему отказался играть за Украину
Футбол | 08.03.2023, 11:00
Выбрал Азербайджан. Мустафаев объяснил, почему отказался играть за Украину
Выбрал Азербайджан. Мустафаев объяснил, почему отказался играть за Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Снижение зарплаты для Мудрика, Соломон в топе Европы, ставим на ПСЖ
ВИДЕО. Снижение зарплаты для Мудрика, Соломон в топе Европы, ставим на ПСЖ
08.03.2023, 14:55
Футбол
Грузия в огне. В Тбилиси начались протесты, в ход пошли коктейли Молотова
Грузия в огне. В Тбилиси начались протесты, в ход пошли коктейли Молотова
08.03.2023, 00:43 24
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.03.2023, 09:00
Биатлон
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
07.03.2023, 18:56
Футбол
Гусев вновь женился. В третий раз
Гусев вновь женился. В третий раз
07.03.2023, 11:20 26
Футбол
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
08.03.2023, 10:35 20
Бокс
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
07.03.2023, 13:11 7
Война
Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера
Игрок Шахтера нарасхват. Многие клубы претендуют на забивного легионера
08.03.2023, 08:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности