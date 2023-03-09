Назван возможный будущий тренер Яремчука. Он работал в Барселоне и Аяксе

50-летний нидерландский специалист Альфред Схредер может возглавить бельгийский футбольный клуб «Брюгге».

По информации Voetbal Nieuws, именно Схредер станет заменой Скотту Паркеру на посту наставника «черно-синих», который покинул команду вчера, 8 марта.

Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Интересно, что Альфред уже работал с «Брюгге» в 2022 году, однако затем отправился в «Аякс», откуда был уволен. Также Схредер был ассистентом главного тренера в «Барселоне».

В составе «Брюгге» играет украинский футболист Роман Яремчук. Пока клуб ведет переговоры с нидерландским специалистом, руководить командой будет Рик де Мил.