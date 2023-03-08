Яремчук остался без тренера. Брюгге уволил Скотта Паркера

«Брюгге» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Скотта Паркера. 42-летний англичанин был назначен на эту должность лишь 31 декабря, и проработал 67 дней.

На посту главного тренера «Брюгге» Паркер провел 12 матчей, в которых одержал 2 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

Напомним, вчера «Брюгге» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «Бенфике» 1:7 по сумме двух матчей. В чемпионате Бельгии команда украинца Романа Яремчука занимает четвертое место с отставанием в 19 очков от лидера, «Генка».