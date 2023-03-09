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Лига чемпионов
09 марта 2023, 06:03 | Обновлено 09 марта 2023, 06:05
318
1

КОНТЕ: «Тоттенхэму не хватает лидера, который мог бы решить исход матча»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал вылет от «Милана» в ЛЧ

09 марта 2023, 06:03 | Обновлено 09 марта 2023, 06:05
318
1
КОНТЕ: «Тоттенхэму не хватает лидера, который мог бы решить исход матча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Милана» (0:1, 0:0) по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:

«В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. «Милану» удалось вернуть их в строй к сегодняшнему поединку. Меньян – очень важный игрок в их команде. Он здорово играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга.

В первом тайме нам не хватало терпения. Мы ставили перед собой задачу идти вперед с первых минут и применять высокий прессинг, но «Милан» хорошо с ним справлялся. Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали все возможное.

Думаю, что мы в середине нашего пути. Мы заметно прибавили по сравнению с прошлым годом и должны становиться еще лучше. Думаю, в таких матчах нам не хватает лидера, который мог бы решить исход в нашу пользу. Теперь надо переключаться на чемпионат и как можно лучше завершить сезон».

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Милан Тоттенхэм Лига чемпионов Тоттенхэм - Милан Антонио Конте
Источник УЕФА
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