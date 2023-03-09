Лига чемпионов09 марта 2023, 05:23 | Обновлено 09 марта 2023, 05:35
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Сандро ВАГНЕР: «ПСЖ ничего не смог добиться во втором тайме»
Бывший нападающий «Баварии» прокомментировал победу над «ПСЖ» в ЛЧ
09 марта 2023, 05:23 | Обновлено 09 марта 2023, 05:35
59
0
Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Бавария» показала не самую лучшую игру, но с оборонительными действиями она справилась хорошо.
Во втором тайме особенно можно было почувствовать то, как она стремилась снять все вопросы. ПСЖ ничего не смог добиться во втором тайме».
Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча
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