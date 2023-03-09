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Лига чемпионов
09 марта 2023, 05:23 | Обновлено 09 марта 2023, 05:35
59
0

Сандро ВАГНЕР: «ПСЖ ничего не смог добиться во втором тайме»

Бывший нападающий «Баварии» прокомментировал победу над «ПСЖ» в ЛЧ

09 марта 2023, 05:23 | Обновлено 09 марта 2023, 05:35
59
0
Сандро ВАГНЕР: «ПСЖ ничего не смог добиться во втором тайме»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Бавария» показала не самую лучшую игру, но с оборонительными действиями она справилась хорошо.

Во втором тайме особенно можно было почувствовать то, как она стремилась снять все вопросы. ПСЖ ничего не смог добиться во втором тайме».

Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Сандро Вагнер
Источник УЕФА
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