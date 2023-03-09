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Севилья
09.03.2023 22:00 - : -
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09 марта 2023, 01:42 | Обновлено 09 марта 2023, 02:01
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0

Севилья – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Команда из подвала таблицы Ла Лиги все еще претендует на европейский трофей

09 марта 2023, 01:42 | Обновлено 09 марта 2023, 02:01
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Севилья – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 марта, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют испанская «Севилья» и турецкий «Фенербахче». Стартовый свисток французского рефери Франсуа Летесье прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Севилья


Особая химия между андалузской «Севильей» и вторым по значимости еврокубковым клубным трофеем постепенно улетучивается. Эпоха Унаи Эмери в расположении «нервионцев» подошла к концу уже как шесть с половиной лет назад, а рывок за Кубком УЕФА во главе с Хуленом Лопетеги образца сезона-2019/20 болельщики теперь вспоминают с содроганием сердца. Темные времена пришли в роскошный город на юге Испании, и даже мастерства аргентинского наставника Хорхе Сампаоли не хватает для того, чтобы вытащить команду из глубокой психологической ямы. 17 строчка турнирной таблицы испанской Ла Лиги и поражения, поражения, поражения – вот и все, на что сейчас способна «Севилья» на внутренней арене.

Очевидно, что в таких условиях борьба осенью в группе Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд, «Манчестер Сити» и «Копенгагеном» была похожа больше на неудачную шутку. Некогда грозный клуб согласился с ролью третьей силы, подумав, что за время после чемпионата мира и до начала еврокубковой весны успеет наладить свою игру. И, поначалу, действительно казалось, что лед тронулся. Но своевременной реакции на поражение от «Жироны» (1:2) в середине января так и не последовало, поэтому затем случились уже закономерные вылет из Кубка Испании от «Осасуны», неудачный выезд к «Барселоне» (0:3), а также три поражения подряд в последних встречах. Зацепила серия неудач и ответный матч против нидерландского «ПСВ» на предварительном этапе плей-офф (0:2), но тогда оказалось, что домашней победы (3:0) вполне хватает для выхода в следующий раунд. Но на прошлых выходных «Севилья» получила сразу шесть(!) мячей от «Атлетико» в чемпионате (1:6), и теперь вообще непонятно, чего ожидать от команды Сампаоли.

Фенербахче


С выступлениями турецкого «Фенербахче» под руководством португальского специалиста Жорже Жезуша украинское болельщики волей-неволей имели возможность познакомиться во время осенней части кампании, когда киевское «Динамо» встречалось с бывшей командой своего главного тренера Мирчи Луческу. Сказать о выступлениях «бело-синих» в тех встречах попросту нечего, а вот «канарейки» сложили о себе достаточно неплохое впечатление, добыв победу в обеих встречах (2:0 и 2:1). Более того, «Фенер» затем еще и выиграл группу с «Ренном» и АЕК Ларнака в составе, поэтому его история еврокубков образца текущего сезона максимально близка к украинскому футболу.

Если от осознания этого факта турецкому клубу на душе будет легче – не беда. Куда больше команду Жезуша сейчас волнует положение дел в чемпионате, где отставание от «Галатасарая» составляет уже шесть очков с перспективой очной встречи лишь в последнем туре. Как сокращать эту дистанцию – «канарейки» еще для себя не решили, так как «львы» не собираются сбрасывать обороты, а уже после международной паузы «Фенербахче» столкнется еще и с необходимостью играть в Кубке Турции. Будет ли к тому времени усложнен календарь футболистов Жезуша – отдельная история, ради которой они и отправляются в Севилью. Но поддержки от украинских болельщиков стамбульский клуб точно не дождется, так как самостоятельно испортил себе репутацию согласием на товарищеский матч с командой из страны-бензоколонки.

Ориентировочные составы


«Севилья»: Буну – Гудель, Фернандо, Ньянзу – Акунья, Ракитич, Хордан, Навас – Торрес, Хиль – Эн-Несири.

«Фенербахче»: Байиндыр – Линкольн, Салаи, Акайдын, Кадиоглу – Росси, Арао, Гюлер – Креспо – Кинг, Валенсия.

Не сыграют: Баде, Гуйе, Корона, Маркао, Гомес, Рекик – Сангаре, Энрике, Алиоски.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева будут ближе к успеху при результативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Севилья» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.45.

9 марта, четверг

«Севилья» – «Фенербахче»
Севилья. «Рамон Санчес Писхуан». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)
Прогноз Sport.ua – 3:1
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Севилья Фенербахче Лига Европы прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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