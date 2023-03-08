«Ешь себя изнутри». Сикан рассказал про дикий промах в матче ЛЧ с Селтиком

Украинский форвард донецкого футбольного клуба «Шахтер» Даниил Сикан рассказал в интервью пресс-службе «горняков» о своем, возможно, самом главном промахе в карьере.

Речь идет про матч группового этапа Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Шахтером». На 72-й минуте встречи Даниил Сикан не забил в пустые ворота после паса от Михаила Мудрика.

«Все было нормально. Такой момент даже не знаю, как сказать. Хотел принять и видел, что мяч уже летит в ворота. С моего ракурса он так выкручивался от ворот. С первого касания он уже летел в ворота. Думаю: «Не буду уже трогать, потому что в ворота летит». А он выкручивается и у самой штанги…



Тогда я уже не успел. А если бы я принял и бежал бы сразу добивать вторым касанием, то забил бы этот гол. Так получилось. Это жизнь, футбол. Еще много ошибок может быть где угодно.

Я в первые два дня совсем погас. Понимал, что в Лиге чемпионов забить – это многого стоит. Силы, работы и психического состояния. Очень хотел забить этот гол, и такой шанс, когда выкатывают на пустые ворота, выпадает раз на миллион, а я не воспользовался. Немножко ешь себя этим изнутри – «мог забить, выиграли бы матч».

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