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  4. «Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
Украина. Первая лига
08 марта 2023, 19:27 |
4173
1

«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина

Форвард «Шахтера» – об инциденте в Турции

08 марта 2023, 19:27 |
4173
1
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан вспомнил, как ударил россиянина в гостинице в Турции во время зимнего сбора:

«Это было вечером. Я шел с Ромой Терновым, который занимается обувью. Он был с детьми, с женой. Видит, что мы «Шахтер», из Украины, и выкрикнул: «Спартак» чемпион». Я в этот момент не услышал. Рома рассказал мне, что он кричал. А я еще в начале сборов говорил, что если ни с кем из россиян не подеремся, то можно считать, что сборы провалены.

Разворачиваюсь, начинаю говорить. Рома мне говорит: «Подожди, Сик. Здесь же дети». И здесь мы слышим, что кто-то на русском говорит, кричит. Смотрю – это они. Петрович говорит: «это русский чудак, я отсел, потому что была бы драка». Я уже на низком старте, потому что это такая быдлота. Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь.

Сидим. Он уже пошел в свой номер с друзьями, женщинами или не знаю кем. Видит, что мы сидим в стороне. И мы все смотрим на него. Он кричит: «Спартак» – чемпион, россия – forever». Я сразу встаю, подхожу. Слово за слово, я даю ему пощечину. Он упал на плитку, пытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы».

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Даниил Сикан Шахтер Донецк российско-украинская война
Источник ФК Шахтер Донецк
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Fred14
Бить русского это удовольствие .Только нужно после руки вымыть чтоб не поняли быдлой 
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