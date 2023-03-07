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  4. Лацио – АЗ Алкмаар – 1:2. Рекордный мяч Педро в маске. Видео голов и обзор
Лига конференций
Лацио
07.03.2023 19:45 – FT 1 : 2
АЗ Алкмар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
07 марта 2023, 22:59 | Обновлено 07 марта 2023, 23:12
321
0

Лацио – АЗ Алкмаар – 1:2. Рекордный мяч Педро в маске. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги конференций

07 марта 2023, 22:59 | Обновлено 07 марта 2023, 23:12
321
0
Лацио – АЗ Алкмаар – 1:2. Рекордный мяч Педро в маске. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Лацио» играл против «АЗ Алкмаар».

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Поединок в Риме на «Стадио Олимпико» завершился поражение хозяев поля со счетом 1:2.

Интересно, что за римлян забил 35-летний хавбек Педро. Он стал обладателем уникального рекорда, отличившись голом уже в третьем еврокубке (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций).

Ответный матч пройдет через неделю в Нидерландах.

Лига конференций. 1/8 финала

Первый матч, 7 марта

Лацио (Италия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 1:2

Голы: Педро, 18 – Павлидис, 45, Керкес, 62.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Милош Керкез (АЗ Алкмар).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
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АЗ Алкмаар Педро Родригес видео голов и обзор Лацио Лига конференций
Источник Sport.ua
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