Лацио проиграл дома АЗ Алкмаар. Педро забил гол в третьем еврокубке

7 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Лацио» играл против «АЗ Алкмаар».

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Поединок в Риме на «Стадио Олимпико» завершился поражение хозяев поля со счетом 1:2.

Интересно, что гол за римлян забил 35-летний хавбек Педро. Он стал обладателем уникального рекорда, отличившись уже в третьем еврокубке (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций).

Ответный матч пройдет через неделю в Нидерландах.

Лига конференций. 1/8 финала

Первый матч, 7 марта

Лацио (Италия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 1:2

Голы: Педро, 18 – Павлидис, 45, Керкес, 62.