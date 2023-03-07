Лацио проиграл дома АЗ Алкмаар. Педро забил гол в третьем еврокубке
7 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций
7 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Лацио» играл против «АЗ Алкмаар».
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Поединок в Риме на «Стадио Олимпико» завершился поражение хозяев поля со счетом 1:2.
Интересно, что гол за римлян забил 35-летний хавбек Педро. Он стал обладателем уникального рекорда, отличившись уже в третьем еврокубке (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций).
Ответный матч пройдет через неделю в Нидерландах.
Лига конференций. 1/8 финала
Первый матч, 7 марта
Лацио (Италия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 1:2
Голы: Педро, 18 – Павлидис, 45, Керкес, 62.
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