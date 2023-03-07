7 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Лацио» играет против «АЗ Алкмаар».

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Начало поединка в Риме на «Стадио Олимпико» запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Лацио – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.