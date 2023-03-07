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Лига конференций
Лацио
07.03.2023 19:45 – 40 1 : 0
АЗ Алкмар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
07 марта 2023, 19:45 |
554
1

Лацио – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 марта в 19:45 поединок 1/8 финала Лиги конференций

07 марта 2023, 19:45 |
554
1
Лацио – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Лацио» играет против «АЗ Алкмаар».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка в Риме на «Стадио Олимпико» запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Лацио – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
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Лига конференций смотреть онлайн Лацио АЗ Алкмаар
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Remark
Гол от АЗ очень хорошо смотрится, и скорее всего они забьют в первом. АЗ на ходу сейчас, ну либо голландский чемп такой, что там все забиваю)))
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