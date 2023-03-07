8 марта на «Альянц Арене» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» встретится со французским «Пари Сен-Жермен».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Первый матч в Париже завершился победой мюнхенской «Баварии» со счетом 1:0.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ранее команды пересекались 13 раз – 7 побед мюнхенской «Баварии», 6 побед французского «Пари Сен-Жермен». Разница мячей – 19:16.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – ПСЖ.