Бавария – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 8 марта в 22:00 по Киеву
8 марта на «Альянц Арене» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» встретится со французским «Пари Сен-Жермен».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.
Первый матч в Париже завершился победой мюнхенской «Баварии» со счетом 1:0.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Ранее команды пересекались 13 раз – 7 побед мюнхенской «Баварии», 6 побед французского «Пари Сен-Жермен». Разница мячей – 19:16.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – ПСЖ.
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