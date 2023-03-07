Франция07 марта 2023, 15:49 |
985
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Мать Хакими: «Изнасилование? Ашраф поклялся мне, что невиновен»
Против защитника «ПСЖ» выдвинули официальные обвинения
07 марта 2023, 15:49 |
985
3
Мать защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, Саида Му, прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес своего сына:
«Мое сердце говорит мне, что мой сын невиновен – он хорошо воспитан и образован. Он не заслуживает того, что с ним случилось. Я спросила его о деле, и он поклялся мне, что невиновен».
Ранее жена Хакими начала процесс развода с футболистом в связи с обвинениями в изнасиловании.
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