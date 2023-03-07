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  4. Мать Хакими: «Изнасилование? Ашраф поклялся мне, что невиновен»
Франция
07 марта 2023, 15:49 |
985
3

Мать Хакими: «Изнасилование? Ашраф поклялся мне, что невиновен»

Против защитника «ПСЖ» выдвинули официальные обвинения

07 марта 2023, 15:49 |
985
3
Мать Хакими: «Изнасилование? Ашраф поклялся мне, что невиновен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Мать защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, Саида Му, прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес своего сына:

«Мое сердце говорит мне, что мой сын невиновен – он хорошо воспитан и образован. Он не заслуживает того, что с ним случилось. Я спросила его о деле, и он поклялся мне, что невиновен».

Ранее жена Хакими начала процесс развода с футболистом в связи с обвинениями в изнасиловании.

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Жена Хакими начала процесс развода после обвинений в изнасиловании
Ашраф Хакими изнасилование
Источник Twitter
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Комментарии 3
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arrow1418
Що ти мелиш, до чого тут це Marko2020! Це бабська схема женилася , надоїло а тепер хоче гроші відсудити. Це не дівка а жінка з якою він вже куча раз спав , не дала, розвернеться поїде зніме шлюху і на цьому все. Баби на ревнощах і заради грошей таке витворяють ,що мужику і в голову не прийде .  Подивись фільм Загублена !
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+1
Gargantua
Рафик невиновен!
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0
marko2020
Норм схема - вкрасти у сховищі банку пару мільйонів вічнозелених і на суді мама така: він добре вихований і освічений і присягнув мені, що не винний.
Суддя: ок, відпустіть підозрюваного)
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-1
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