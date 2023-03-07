Мать Хакими: «Изнасилование? Ашраф поклялся мне, что невиновен»

Мать защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, Саида Му, прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес своего сына:

«Мое сердце говорит мне, что мой сын невиновен – он хорошо воспитан и образован. Он не заслуживает того, что с ним случилось. Я спросила его о деле, и он поклялся мне, что невиновен».

Ранее жена Хакими начала процесс развода с футболистом в связи с обвинениями в изнасиловании.