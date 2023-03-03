Франция03 марта 2023, 13:53 | Обновлено 03 марта 2023, 14:22
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Хакими официально обвинен прокуратурой в изнасиловании
Игрок же дал показания в суде
03 марта 2023, 13:53 | Обновлено 03 марта 2023, 14:22
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Прокуратура французского города Нантер официально обвинила защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими в изнасиловании девушки, которое, возможно, случилось 25 февраля. Об этом сообщают французские СМИ.
Сам Хакими уже дал показания по данному делу в суде. 24-летний футболист помещен под судебный контроль. Адвокат Хакими назвал обвинения в адрес марокканского футболиста ложными.
Ранее жена Хакими Хиба Абрук уже начала процесс развода с футболистом. При чем, по информации СМИ, разлад в отношениях пары произошел еще до инцидента.
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