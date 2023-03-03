Хакими официально обвинен прокуратурой в изнасиловании

Прокуратура французского города Нантер официально обвинила защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими в изнасиловании девушки, которое, возможно, случилось 25 февраля. Об этом сообщают французские СМИ.

Сам Хакими уже дал показания по данному делу в суде. 24-летний футболист помещен под судебный контроль. Адвокат Хакими назвал обвинения в адрес марокканского футболиста ложными.

Ранее жена Хакими Хиба Абрук уже начала процесс развода с футболистом. При чем, по информации СМИ, разлад в отношениях пары произошел еще до инцидента.