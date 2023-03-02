Франция02 марта 2023, 20:40 |
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Жена Хакими начала процесс развода после обвинений в изнасиловании
Проблемы для защитника «ПСЖ» продолжаются
02 марта 2023, 20:40 |
1347
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Жена защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, актриса Хиба Абрук, инициировала процесс развода с футболистом. Несколько дней назад Хакими обвинили в изнасиловании девушки.
При этом, по информации СМИ, с возможным изнасилованием развод связано лишь косвенно. Разлад в отношениях пары начался раньше.
25 февраля, когда произошел предполагаемый инцидент с изнасилованием, Хиба Абрук вместе с двумя своими совместными с Хакими детьми, находилась в Дубае.
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