Жена Хакими начала процесс развода после обвинений в изнасиловании

Жена защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, актриса Хиба Абрук, инициировала процесс развода с футболистом. Несколько дней назад Хакими обвинили в изнасиловании девушки.

При этом, по информации СМИ, с возможным изнасилованием развод связано лишь косвенно. Разлад в отношениях пары начался раньше.

25 февраля, когда произошел предполагаемый инцидент с изнасилованием, Хиба Абрук вместе с двумя своими совместными с Хакими детьми, находилась в Дубае.