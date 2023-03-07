ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»

Журналист Дмитрий Гордон проанонсировал публикацию расследования по президенту «Ингульца» Александра Поворознюка:

«Мы подходим к финишу в истории с Поворознюком. Мы закругляемся. Может, еще пару недель понадобится до оглушительного материала про человека, которого считают убийцей, мошенником, аферистом, вором и просто подонком.

История Поворознюка интересна как типичная для нашей страны, к сожалению. За счет чего он стал Поворознюком? Первое – за счет издевательств над крестьянами, жителями Петрово и ближайших сел. Он их давил, уничтожал, издевался над ними, он запугивал их, бил, калечил их, стрелял в них.

И второе – это потрясающая история коррупции. В которой участвовал сам Поворознюк, коррумпировавший районную и областную власть. И судебную, и полицейскую. Это история издевательств таких царьков, как он и Лозинский, над гражданами Украины. И одновременно история коррумпирования местной верхушки, местной знати. Не только районной, но и областной.

Мы проделали большую историю. Мы привлекли лучших юристов, лучшую юридическую фирму и частных детективов. Мы выкопали практически все, и это удивит всех. Когда мы увидим Поворознюка, эту жирную свинью, за решеткой, я думаю, что огромное количество запуганных им жителей Петровского района вздохнет с облегчением. Потому что он терроризировал годами, десятилетиями ни в чем не повинных людей.

Меня расстроило, что эти люди дали себя терроризировать, что они безропотно сносили издевательства это жирной тупой ж*пы. Но они мне говорили: «Вы бы сами тут пожили. Мы боялись. Мы в полицию заявляем, а они ничего не делают, он их купил. Иы идем в суд, а они ничего не делают, он их купил. И потом он говорит: ну что, добились справедливости? И мы перестали верить в справедливость. А теперь поверили».

А теперь будет самое интересное. Скоро кульминация. Эта чучундра скоро будет вопить, но его вопли никто не услышит. Крыша от нее откажется, потому что крыше невыгодно поддерживать эту вонючку. Он останется один. И это будет достойной кульминацией нашего многочасового, системного, яркого и красивого расследования».