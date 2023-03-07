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  4. ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
Украина. Премьер лига
07 марта 2023, 06:45 | Обновлено 07 марта 2023, 06:52
2019
5

ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»

Журналист проанонсировал публикацию расследования по президенту «Ингульца»

07 марта 2023, 06:45 | Обновлено 07 марта 2023, 06:52
2019
5
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
YouTube. Гордон и Поворознюк

Журналист Дмитрий Гордон проанонсировал публикацию расследования по президенту «Ингульца» Александра Поворознюка:

«Мы подходим к финишу в истории с Поворознюком. Мы закругляемся. Может, еще пару недель понадобится до оглушительного материала про человека, которого считают убийцей, мошенником, аферистом, вором и просто подонком.

История Поворознюка интересна как типичная для нашей страны, к сожалению. За счет чего он стал Поворознюком? Первое – за счет издевательств над крестьянами, жителями Петрово и ближайших сел. Он их давил, уничтожал, издевался над ними, он запугивал их, бил, калечил их, стрелял в них.

И второе – это потрясающая история коррупции. В которой участвовал сам Поворознюк, коррумпировавший районную и областную власть. И судебную, и полицейскую. Это история издевательств таких царьков, как он и Лозинский, над гражданами Украины. И одновременно история коррумпирования местной верхушки, местной знати. Не только районной, но и областной.

Мы проделали большую историю. Мы привлекли лучших юристов, лучшую юридическую фирму и частных детективов. Мы выкопали практически все, и это удивит всех. Когда мы увидим Поворознюка, эту жирную свинью, за решеткой, я думаю, что огромное количество запуганных им жителей Петровского района вздохнет с облегчением. Потому что он терроризировал годами, десятилетиями ни в чем не повинных людей.

Меня расстроило, что эти люди дали себя терроризировать, что они безропотно сносили издевательства это жирной тупой ж*пы. Но они мне говорили: «Вы бы сами тут пожили. Мы боялись. Мы в полицию заявляем, а они ничего не делают, он их купил. Иы идем в суд, а они ничего не делают, он их купил. И потом он говорит: ну что, добились справедливости? И мы перестали верить в справедливость. А теперь поверили».

А теперь будет самое интересное. Скоро кульминация. Эта чучундра скоро будет вопить, но его вопли никто не услышит. Крыша от нее откажется, потому что крыше невыгодно поддерживать эту вонючку. Он останется один. И это будет достойной кульминацией нашего многочасового, системного, яркого и красивого расследования».

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видео Александр Поворознюк Дмитрий Гордон Ингулец
Источник YouTube
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Комментарии 5
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Serhii P.
Не є прихильником жодного з них, але не сумніваюся, що в цьому випадку Гордон каже правду.
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+2
Fred14
Эта история ничего не изменит .Вверху во власти сидят такие же подонки Ермаки Татаровы Зеленские которые это все знают про Поворознюков и крышуют их .Поворознюк наверх заносит и поэтому нагло и уверенно себя ведёт .Ему ничего не будет .Разве что заберут власть военные и поставят этих свиней к стенке
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0
Руслан Луценко
Людина якому вірити ,смішно!)))Гондон, одним словом.
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0
K 12
Два дибила по которым военкомат плачет!
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-1
Fred14
Поворознюк без никакого стеснения стреляет в местных чтобы запугать..В Ткача с релял и все это знают но селяне только шепчутся и никто не захочет подтвердить потому что боятся .Судьи ? Это смешно .у нас самые коррумпированные судьи мира .Они сидят на зарплате у подонков Поворознюков .Ему некого бояться 
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-2
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