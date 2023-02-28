ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк в грубой форме продолжил конфронтацию с журналистом Дмитрием Гордоном:

«Я пацан из деревни, простой, натуральный. Какой я есть, такой есть. Если меня крутят за две канистры солярки. Вашу мать, да вы эшелонами тырили всю жизнь. И никому ничего.

А тут две канистры солярки и все: судимый, судимый. А что касается земель, налогов – я документально буду доказывать, вот и все. Так что все будет хорошо».