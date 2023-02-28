Украина. Премьер лига28 февраля 2023, 06:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 07:21
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ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»
Президент «Ингульца» грубо оскорбляет журналиста Дмитрия Гордона
28 февраля 2023, 06:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 07:21
1675
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Президент «Ингульца» Александр Поворознюк в грубой форме продолжил конфронтацию с журналистом Дмитрием Гордоном:
«Я пацан из деревни, простой, натуральный. Какой я есть, такой есть. Если меня крутят за две канистры солярки. Вашу мать, да вы эшелонами тырили всю жизнь. И никому ничего.
А тут две канистры солярки и все: судимый, судимый. А что касается земель, налогов – я документально буду доказывать, вот и все. Так что все будет хорошо».
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