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  4. ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 06:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 07:21
1675
1

ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»

Президент «Ингульца» грубо оскорбляет журналиста Дмитрия Гордона

28 февраля 2023, 06:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 07:21
1675
1
ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»
YouTube. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк в грубой форме продолжил конфронтацию с журналистом Дмитрием Гордоном:

«Я пацан из деревни, простой, натуральный. Какой я есть, такой есть. Если меня крутят за две канистры солярки. Вашу мать, да вы эшелонами тырили всю жизнь. И никому ничего.

А тут две канистры солярки и все: судимый, судимый. А что касается земель, налогов – я документально буду доказывать, вот и все. Так что все будет хорошо».

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Александр Поворознюк Дмитрий Гордон Ингулец видео
Источник YouTube
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marko2020
Закінчуйте вже цю клоунаду.
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