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  4. ПОВОРОЗНЮК: «Гордон сделает еще вброс. А я заплатил 66,8 млн грн налогов»
Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 01:00 | Обновлено 23 февраля 2023, 01:19
309
1

ПОВОРОЗНЮК: «Гордон сделает еще вброс. А я заплатил 66,8 млн грн налогов»

Президент «Ингульца» продолжает конфликт с известным журналистом

23 февраля 2023, 01:00 | Обновлено 23 февраля 2023, 01:19
309
1
ПОВОРОЗНЮК: «Гордон сделает еще вброс. А я заплатил 66,8 млн грн налогов»
YouTube. Дмитрий Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк, продолжая конфликт с известным журналистом Дмитрием Гордоном, сообщил, что задонатил на нужды ВСУ сумму в размере 3 млн грн:

«Так я и не дождался от г**дончика извинений. Я знаю его дальнейшие действия. Он сделает еще один вброс. У него есть еще один фермер, который рассказывает, что я не плачу за землю. Мои предприятия в прошлом году заплатили налогов на 66,8 млн грн, показываю документы.

А теперь, г**дончик, я хочу пойти дальше. Твоего Мерседеса я не дождусь, чтобы купить и отдать на армию. Но 3 млн грн, которые я хотел отдать армии за твой Мерседес, я даю все равно. Я сейчас перечисляю на фонд 3 млн грн, а уже завтра первая машина пересечет границу Польши. Г**дончик, а тебе слабо?»

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Александр Поворознюк Дмитрий Гордон Ингулец российско-украинская война
Источник YouTube
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Mr Voevudskiy
Їбала жаба гадюку. Серия стопицотпервая)
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