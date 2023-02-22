ГОРДОН: «У Поворознюка и его ОПГ отобрали оружие. Этот чувак носил автомат»
По данным журналиста, президент «Ингульца» выдавал свою банду за тероборону
Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что у президента «Ингульца» Александра Поворознюка расформировали добровольческое формирование территориальной общины, которое он выдавал за подразделение теробороны:
«Оружие у него уже отобрали. Этот чувак носил автомат и его приближенная ОПГ – бандиты – они носили все автоматы. Они сделали вид, что вступили в тероборону. А когда дошло до дела, оказалось, что никакой теробороны там нет. Это все фикция. Забрали у них оружие. Никакой нет там теробороны, не верьте. Он – врун.
Еще будем разбираться, кто ему и за сколько продал погоны генерал-майора казачьих войск, кого он и где убивал, в кого стрелял, кого бил, кого калечил, кого дурил на земле и паях, где подтасовывал документы, где на краденых машинах ездил. У нас уже все документы собраны».
Ранее в интервью Гордону фермер Юрий Ткач рассказал о том, как получил огнестрельные ранения от Поворознюка. По словам Ткача, Поворознюк обманом и угрозами забирал землю у людей и предприятий, стреляет и в людей, и в домашний скот.
По материалам интервью были написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области, и правоохранители уже начали проверку.
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Потом, Ткач говорит, что Поворознюк выстрелил в него автоматной очередью, и если бы он (Ткач) не упал, то его бы перерезало пулями. Он что, какой-то бетман мега скоростной, что так быстро отворачивается от пуль? Почему Поворознюка этот факт (отворачивания Ткача от автоматной очереди) остановил? Ну, увернулся Ткач, лежит, что мешало дальше Поворознюку его застрелить, если у него была такая цель изначально?
Плюс, смотрите ровно на 7:47 минуте видео Ткача - там наложена и обрезана картинка (видео) с Ткачем. Тут уже самого гордона можно посадить за лже информацию (предумышленную). По крайне мере создается впечатление, что картинка вырвана и наложена. Если это был прямой эфир, и кто-то видел что это был баг в прямом эфире, то вопрос снимается.
Дальше видео не смотрел.
У меня лично, к гордону нет доверия с той поры как он рекламировал и обманывал людей своими лечащими пирамидками. То есть, он зарабатывал на людях, которые хватались за все, чтобы спасти свою жизнь и отдавали последние деньги на лечение. А он втирал, что какие то чудо пирамидки лечат рак. Это как по мне не то что дно, а такие люди вообще не должны быть на нашей планете. И еще, у него (гордона) рейтинг пошел вниз сразу после начала полномасштабной войны. До этого он еще предварительно рассорился с командой Зеленского и с ним самим. А потом перед началом наступления снял видео, где был таким бравым и бесстрашным жителем Киева, которые свои родные места будет защищать до конца. И в первый же день войны, поджав хвост сбежал с Киева куда-то на западную Украину, но не признавался куда именно)))
Поворознюк тоже не святой. И те люди, которые брали его на комментирование матча - умом и сообразительностью тоже не отличаются. Человек, у которого в лексиконе мат, не имеет право вообще попадать в такое медиа пространство. У себя где-то на ютуб канале он может что хочет делать.
У меня вывод один - этим способом гордон возвращает себе былые придовоенные рейтинги как журналиста (интервьюера),
Поворознюка в своем селе любят и на руках носят.
А Гордон ссыкло жуткое. Свое состояние в 90-е сделал на рекламе в своей газетёнке всяких лекарей и экстрасенсов. Сейчас он говорит, что это была просто реклама, но на Ютубе куча расследований (поищите), где доказывают, что с "концертами" ездили и работали "по телефону" его родственники, и Гордон получал некислые откаты.
А реклама "чудо-пирамиды" чего стоила? Кусок проволоки $600, способный вылечить от любой болезни, в частности ОТ РАКА, поправить карму, вернуть мужа и наслать кучу денег? Кроме Димы кучу денег этот кусок проволоки никому кучу денег не прислал...
Если взяться за него поплотнее, его яйца будут дрожать так же, как его коленки с лысиной.