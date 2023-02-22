ГОРДОН: «У Поворознюка и его ОПГ отобрали оружие. Этот чувак носил автомат»

Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что у президента «Ингульца» Александра Поворознюка расформировали добровольческое формирование территориальной общины, которое он выдавал за подразделение теробороны:

«Оружие у него уже отобрали. Этот чувак носил автомат и его приближенная ОПГ – бандиты – они носили все автоматы. Они сделали вид, что вступили в тероборону. А когда дошло до дела, оказалось, что никакой теробороны там нет. Это все фикция. Забрали у них оружие. Никакой нет там теробороны, не верьте. Он – врун.

Еще будем разбираться, кто ему и за сколько продал погоны генерал-майора казачьих войск, кого он и где убивал, в кого стрелял, кого бил, кого калечил, кого дурил на земле и паях, где подтасовывал документы, где на краденых машинах ездил. У нас уже все документы собраны».

Ранее в интервью Гордону фермер Юрий Ткач рассказал о том, как получил огнестрельные ранения от Поворознюка. По словам Ткача, Поворознюк обманом и угрозами забирал землю у людей и предприятий, стреляет и в людей, и в домашний скот.

По материалам интервью были написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области, и правоохранители уже начали проверку.