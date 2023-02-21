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  4. Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 20:30 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:38
2211
3

Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону

Президент «Ингульца» записал очередное обращение к известному журналисту

21 февраля 2023, 20:30 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:38
2211
3
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
YouTube. Дмитрий Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк записал очередное обращение к известному журналисту Дмитрию Гордону:

«Все ждали, почему Поворознюк молчит после столь серьезных обвинений. Но я привык говорить на языке фактов. Я просто ожидал ответа на все эти обращения, которые я давал. И теперь хочу, чтобы вы все это увидели. Вот его интервью с фермером Ткачем. Можно было бы просто сказать, что Гордон – гомосексуалист. Шутка. И пусть доказывал бы, что он не идиот. Но мы пошли по другому, законному пути. И обратились в органы управления внутренних дел.

Получен официальный ответ, что я не прохожу в качестве свидетеля или подозреваемого в уголовных производствах по обращению фермера Юрия Ткача. В уголовных производствах, начатых в течение 2010–2014 годов по заявлениям Ткача, я не получил статус подозреваемого и не был допрошен в качестве свидетеля.

А теперь хочу обратиться к тебе, г****нчик. Даю сутки времени, чтобы ты публично извинился за ту всю грязь, которую ты выливал на меня. И это все начало, только первое начало. А дальше ты за все будешь извиняться. Потому что все, что ты сказал – ложь, реальная ложь.

Чтобы долго не говорить, давай перейдем к конкретике. В это нелегкое для страны время, я слышал, ты Mercedes свой продаешь. Я готов его купить и отдать на армию. Давай сделаем «жест доброй воли». Сколько он стоит, 3 миллиона? Я перечисляю 3 миллиона на армию, а ты отдаешь Mercedes на армию. Хоть что-то полезное для людей будет сделано. Это мой тебе ответ. Что, г****нчик, слабо?

И в заключение. За все нужно платить. И налоги, в том числе, чтобы люди развивались, регионы, добавлялись пенсии. Сейчас мы сделаем официальные запросы – сколько у тебя квартир, сколько ты платишь налогов и сколько не платишь. А квартир у тебя 27 штук по Киеву и 11 на твоей Алесе. Ты опустился до того уровня, что трогаешь мою семью. Я опускаться до такой степени не буду. Если бы ты все узнал, то у тебя бы сейчас в прямом эфире вместо ушей роги бы выросли, как у оленя. Я просто хочу сказать одно: плати налоги, и у тебя в жизни все будет хорошо. А если хотел на мне хайпануть, то всегда самое главное – вовремя остановиться. И все в жизни будет хорошо».

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Александр Поворознюк Дмитрий Гордон Ингулец российско-украинская война
Источник YouTube
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Al1515
Свинья жопастая 
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Remark
Санта Барбара просто отдыхает.
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0
Октавий Фландрийский
Согласен на все 100 - Гордон тожене безгрешен, у нас страна такая, что бизнес невозможно вести честно, этознают дажегруднички. Но вся разница между Гордоном и этим боровом, что Гордон не бегал с автоматом и не отжимал у селн землю и урожай... Да, лучшая защита, это нападение, и поэтому пути пошел этот жирный кабан. Но его аргумент по-поводу что он не проходил по делу Ткача, так с его тогдашними связями, я удивлен, что Ткача не закопали менты живьем в  лесопосадке...
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