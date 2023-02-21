ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»

Журналист Дмитрий Гордон рассказал о прогрессе в расследовании о делах президента «Ингульца» Александра Поворознюка:

«Сейчас мы собрали огромный пакет информации о преступлениях этого убийцы. Я говорю не просто так, а с полным правом, что Поворознюк является убийцей. Помимо того, что он – аферист, рейдер и мошенник, четырежды судимый, один раз сидевший. Он – убийца. Который убивал и калечил людей.

Он там запугал всех, и у себя как рабовладелец. И люди думали, что так будет всегда. Пока я не дал этой жабе бой. И люди поверили, что больше так не будет продолжаться, что справедливость восторжествует. И тогда уже заговорили камни. Потому что те, кто боялись открывать рот о том, что с ними творит Поворознюк, они заговорили.

Поэтому после 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения, мы продолжим серию ударов по Поворознюку. Это будет заключаться в таких вещах, после которых он сбросит 20 кг сразу.

Кстати, эта жирная задница недавно в видео начал рассказывать, что мне надо охрану взять, чтобы со мной что-то не произошло и так далее. Я хочу, пользуясь случаем, к этому парню обратиться и сказать ему: я тебе не раб твой из Петрово, с которым ты можешь так разговаривать. Ты со мной рот так открывать не будешь. Я тебе буду рассказывать, как тебе дальше жить и что тебе дальше делать.

Его бояться могут только бесправные люди. Я таких как он вертел на том месте, которое он себе представил, и буду дальше вертеть его там же. Его помойный грязный рот я сделаю наоборот. Не знаю, кто его боится. Это ж*пошник, потому что у него огромная ж*па. Тупая отбитая жирная свинья, которая получит по заслугам. Если он еще раз пикнет где-то, я его ударю фактами еще сильнее.

Конец у него будет еще сильнее. Конец – на нарах. Пусть себе готовит место. Эта свинья еще тупорылая вдобавок. Уже год российской агрессии, а эта скотина выпускает клип на песню криминального певца русского шансона Михаила Круга «Владимирский централ». Со своим голосом противным, писклявым – он поет на мотив централа «Петривщина моя». Так и хочется добавить: ветер северный. Да просто тупорылая обезьяна отбитая.

Это ему не в Петрово со своими подневольными колхозниками разговаривать. Он попутал рамсы и потерял берега. Я ему помогу их найти. Свинья тупая. Будет радоваться жизни у меня скоро».