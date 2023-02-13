Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 23:19 | Обновлено 13 февраля 2023, 23:30
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ВИДЕО. Поворознюк спел песню на мотив российской тюремной лирики
Президент клуба «Ингулец» блеснул креативом
13 февраля 2023, 23:19 | Обновлено 13 февраля 2023, 23:30
734
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Президент «Інгульця» Олександр Поворознюк блиснув креативом та заспівав чергову пісню.
Власник клубу виконав пісню «Петрівщина моя» на мотив композиції російського виконавця Міхаіла Круга, який відомий своїм тюремним репертуаром.
Нещодавно Поворознюка було внесено до бази «Миротворця».
ВІДЕО. Поворознюк заспівав пісню на мотив російської тюремної лірики
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