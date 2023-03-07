Испания07 марта 2023, 00:43 | Обновлено 07 марта 2023, 01:03
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Последний матч 24-го тура Ла Лиги. Осасуна и Сельта разошлись миром
«Осасуна» с 34 очками занимает 8-е место, «Сельта» – на 12-й позиции
07 марта 2023, 00:43 | Обновлено 07 марта 2023, 01:03
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В последнем матче 24-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Сельта» сыграли вничью со счетом 0:0.
«Осасуна» с 34 очками занимает 8-е место, «Сельта» – на 12-й позиции (28 очков)
Ла Лига. 24-й тур, 6 марта
Осасуна – Сельта – 0:0
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