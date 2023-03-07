Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Последний матч 24-го тура Ла Лиги. Осасуна и Сельта разошлись миром
Чемпионат Испании
Осасуна
06.03.2023 22:00 – FT 0 : 0
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 марта 2023, 00:43 | Обновлено 07 марта 2023, 01:03
7
0

Последний матч 24-го тура Ла Лиги. Осасуна и Сельта разошлись миром

«Осасуна» с 34 очками занимает 8-е место, «Сельта» – на 12-й позиции

07 марта 2023, 00:43 | Обновлено 07 марта 2023, 01:03
7
0
Последний матч 24-го тура Ла Лиги. Осасуна и Сельта разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем матче 24-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Сельта» сыграли вничью со счетом 0:0.

«Осасуна» с 34 очками занимает 8-е место, «Сельта» – на 12-й позиции (28 очков)

Ла Лига. 24-й тур, 6 марта

Осасуна – Сельта – 0:0

По теме:
Брентфорд – Фулхэм – 3:2. Как забил Соломон. Видео голов и обзор матча
Соломон снова забил. Брентфорд нанес домашнее поражение Фулхэму
Серия А. Победы Сассуоло и Торино
Осасуна Сельта чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Лига 1
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
Футбол | 06 марта 2023, 19:20 6
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона

Бразильский форвард «ПСЖ» в нынешнем сезоне больше не сыграет

ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
Теннис | 06 марта 2023, 00:10 11
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA

Марта взяла титул на турнире в Остине

Зинченко установил рекорд уик-энда в топ-5 лигах по важному показателю
Футбол | 06.03.2023, 23:01
Зинченко установил рекорд уик-энда в топ-5 лигах по важному показателю
Зинченко установил рекорд уик-энда в топ-5 лигах по важному показателю
Ротань о списке сборной: «Верю, что Коноплянка принесет команде пользу»
Футбол | 06.03.2023, 19:05
Ротань о списке сборной: «Верю, что Коноплянка принесет команде пользу»
Ротань о списке сборной: «Верю, что Коноплянка принесет команде пользу»
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Футбол | 06.03.2023, 11:25
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
05.03.2023, 15:51 2
Футбол
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
05.03.2023, 15:58 8
Футбол
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
05.03.2023, 09:10 32
Бокс
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
05.03.2023, 17:50 2
Биатлон
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
06.03.2023, 14:13 74
Футбол
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
05.03.2023, 23:38 40
Теннис
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
05.03.2023, 10:00 10
Футбол
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
05.03.2023, 10:24 10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности