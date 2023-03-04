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Чемпионат Испании
Осасуна
06.03.2023 22:00 - : -
Сельта
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Испания
04 марта 2023, 19:25 | Обновлено 04 марта 2023, 19:38
43
0

Осасуна – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 6 марта в 22:00 по Киеву

04 марта 2023, 19:25 | Обновлено 04 марта 2023, 19:38
43
0
Осасуна – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта на «Эль Садар пройдет матч 24-го тура Примеры, в котором Осасуна встретится с Сельтой. Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Осасуна

Клуб на этой неделе переключался на Копу дель Рей. Там он смог добраться до полуфинала - серьезное достижение, тем более что в соперники жребий определил не кого-то из грандов, Реал с Барселоной, при всем уважении к Атлетику. В среду дома получилось обыграть басков, но за 90 минут был единственный автогол. С другой стороны, как раз перед кубковым поединком красные наконец-то смогли выиграть и в рамке чемпионата Испании. До этого была только 1 победа в 9 поединках, и серия из 5 туров Примеры, когда чередовались ничьи с поражениями. И наконец-то, 26-го февраля, удалось выиграть перестрелку в Севилье с одноименной командой. Дважды хозяева отыгрывались после пропущенных, но в итоге подопечные Ягобы Аррасате оформили 3-2. Кстати, это позволило подняться на 7-е место, в зону еврокубков.

Сельта

Команда в прошлом сезоне отошла от своих собственных канонов. Она, несмотря на провальный старт, не меняла наставника, и, кстати, Коудет в итоге смог добиться неплохих итоговых результатов прошлой темпорады. Но осенью, после новых неудач, с Эдуардо попрощались. Но и преемник, Карлуш Карвальял, мало чего достиг до паузы. Зато после перерыва, который явно португальский специалист использовал с максимальным толком, галисийцы заметно прибавили. Достаточно сказать, что за последние 5 туров представитель Виго проиграл только Атлетико, а очки делил лишь с другим клубом из топ-4 Ла Лиги, Реалом Сосьедад. Победы над Атлетиком, Бетисом и, в прошлом туре, с Вальядолидом (этого разгромили 3-0) позволили Яго Аспасу и компании забраться на 13-е место и, главное, нарастили отрыв от зоны вылета до 4-х очков.

Статистика личных встреч

В 2021-2022 Сельта взяла 7 очков из 9 возможных. Но в ноябре Осасуна ухитрилась выиграть 2-1 на выезде.

Прогноз

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Осасуна Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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