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Чемпионат Италии
Сассуоло
06.03.2023 19:30 – FT 3 : 2
Кремонезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 марта 2023, 23:51 | Обновлено 07 марта 2023, 00:22
24
0

Серия А. Победы Сассуоло и Торино

Завершился 25-й тур чемпионата Италии

06 марта 2023, 23:51 | Обновлено 07 марта 2023, 00:22
24
0
Серия А. Победы Сассуоло и Торино
ФК Сассуоло

Сегодня, 6 марта состоялись два заключительных матча 25-го тура Серии А. «Сассуоло» в драматичном поединке на последних минутах вырвал домашнюю победу 3:2 над «Кремонезе». «Торино» благодаря голу Яна Карамо обыграл «Болонью».

Серия А. 25-й тур

«Сассуоло» – «Кремонезе» – 3:2
Голы: Лорьенте 26, Фраттези 41, Байрами 90+2 – Дессер 62, 83

«Торино» – «Болонья» – 1:0
Гол: Карамо 22

Вчера «Рома» минимально обыграла «Ювентус».

Турнирная таблица Серии А

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Сассуоло).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Кремонезе).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Кремонезе).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Сассуоло).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Арман Лорьенте (Сассуоло).
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Серия A Сассуоло Кремонезе Торино Болонья чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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