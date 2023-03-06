Италия06 марта 2023, 23:51 | Обновлено 07 марта 2023, 00:22
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Серия А. Победы Сассуоло и Торино
Завершился 25-й тур чемпионата Италии
06 марта 2023, 23:51 | Обновлено 07 марта 2023, 00:22
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Сегодня, 6 марта состоялись два заключительных матча 25-го тура Серии А. «Сассуоло» в драматичном поединке на последних минутах вырвал домашнюю победу 3:2 над «Кремонезе». «Торино» благодаря голу Яна Карамо обыграл «Болонью».
Серия А. 25-й тур
«Сассуоло» – «Кремонезе» – 3:2
Голы: Лорьенте 26, Фраттези 41, Байрами 90+2 – Дессер 62, 83
«Торино» – «Болонья» – 1:0
Гол: Карамо 22
Вчера «Рома» минимально обыграла «Ювентус».
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Сассуоло).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Кремонезе).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Кремонезе).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Сассуоло).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Арман Лорьенте (Сассуоло).
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