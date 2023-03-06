Серия А. Победы Сассуоло и Торино

Сегодня, 6 марта состоялись два заключительных матча 25-го тура Серии А. «Сассуоло» в драматичном поединке на последних минутах вырвал домашнюю победу 3:2 над «Кремонезе». «Торино» благодаря голу Яна Карамо обыграл «Болонью».

Серия А. 25-й тур

«Сассуоло» – «Кремонезе» – 3:2

Голы: Лорьенте 26, Фраттези 41, Байрами 90+2 – Дессер 62, 83

«Торино» – «Болонья» – 1:0

Гол: Карамо 22

Вчера «Рома» минимально обыграла «Ювентус».

Турнирная таблица Серии А