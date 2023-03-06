Друг Украины из Брайтона: история, которая берет начало с Евро-2012

До 2022 года английский футбольный клуб «Брайтон» мало что связывало с Украиной. Даже косвенно. Эта команда, ключевым выигранным трофеем которой за 121-летнюю историю является Суперкубок Англии-1910, в последние годы под руководством Грэма Поттера решала свои достаточно скромные задачи в английской Премьер-лиге, и не заглядывала куда-то вдаль. Однако после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, ситуация кардинально изменилась даже в английском футболе. В частности, олигарху из страны 404 Роману Абрамовичу пришлось продать «Челси» группе инвесторов во главе с Тоддом Боэли, и это впоследствии привело к уходу Поттера в стан «синих», а также – освобождению тренерского кресла в «Брайтоне».

Новым коучем «Брайтона» уже по ходу сезона-2022/23 стал итальянец Роберто Де Дзерби, работавший ранее с «Шахтером», в том числе и в Лиге чемпионов. Вряд ли бы наставник согласился даже вести диалог с «чайками», если бы в Украине все было в порядке, но война внесла свои коррективы и перспективный коуч, внезапно оказавшийся вне привычного ремесла, вынужден был идти на риск, соглашаясь на сотрудничество с «Брайтоном». В октябре минувшего года в одном из интервью Де Дзерби признался, что имел команду, которую у него цинично отобрал путин и его прихвостни…

Впрочем, потеря работы, о которой говорил Де Дзерби, является сущей мелочью по сравнению с тем, что пришлось и все еще приходится переживать украинскому народу. Вместе с тем, приятно, что итальянский тренер вовсе не является той единственной «ниточкой», которая отныне незримо объединяет «Брайтон» с Украиной. В городе, одноименной командой из которого руководит Де Дзерби, есть человек, поставивший себе серьезную цель – помогать украинским людям, и постепенно делающий все возможное, чтобы его поддержка оказывалась все более и более значимой.

Речь об Энтони Седдоне, который давно является обладателем сезонного абонемента на домашние матчи «Брайтона», и вот уже около года искренне сопереживает и помогает Украине и ее народу. Такое решение мужчина принял практически сразу же после начала полномасштабной фазы российской агрессии вместе со своей супругой Анной. Она – украинка, родом из Днепра.

Пара познакомилась в 2012 году, когда Энтони вместе с друзьями путешествовал по Украине, посещая матчи национальной сборной Англии на чемпионате Европы, который наша страна проводила совместно с Польшей. Вероятно, Седдон и Анна никогда бы не познакомились, если бы не произошло небольшое чрезвычайное происшествие – автомобильный фургон, на котором перемещался Энтони, сломался неподалеку от Днепра. Именно эта незапланированная остановка в городе, который так и не получил возможности принять матчи финальной части Евро-2012, привела к знакомству Седдона и Анны, а спустя год молодые люди сыграли свадьбу.

В 2016 году Энтони и Анна приобрели дом в Брайтоне, где с тех пор и проживают вместе с двумя маленькими детьми. И эта история, наверное, не имела бы никакого серьезного повода для общественного резонанса, если бы не события 2022 года и начало полномасштабной фазы российско-украинской войны…

Еще в апреле минувшего года Энтони принял решение хоть как-то начать помогать Украине. Не имея баснословных денег, мужчина поставил цель – пробежать 1569 миль (2525 километров), которые символизируют расстояние между двумя культовыми спортивными сооружениями английского Брайтона и украинского Днепра – стадионами «Амэкс» и «Днепр-Арена».

Не имея хорошего уровня физической подготовки, Седдон решил принимать участие и заявляться на различные спонсорские соревнования по бегу, преодолевая за раз дистанцию от 10 до 21 километра. Все заработанные от благотворительности средства Энтони направляет на закупку медицинских и прочих товаров, необходимых гражданскому населению, пострадавшему от российских оккупантов.

Энтони и Анне удалось вывезти в Англию мать женщины, но ее брат вместе с семьей, как и многие друзья, все еще остаются в Днепре. Изначально мужчина самостоятельно занимался покупками и доставкой средств первой необходимости в Польшу, откуда они уже переправлялись в Украину. Но такие длительные переезды Седдон мог осуществлять не чаще, чем раз в три недели, и впоследствии познакомился с волонтерами, которые значительно помогли в вопросах логистики товаров.

Еще в апреле минувшего года друг Украины из Брайтона, которым можно смело называть Энтони Седдона, рассказывал, что его проект довольно стремительно развивается: «Пока что идея с бегом идет очень хорошо, я пробежал пару раз по 10 километров и увеличил дистанцию ​​на тренировочных забегах. Вскоре я буду готов перейти к полумарафону. Я действительно с нетерпением жду возможности пробежаться в моем родном городе перед друзьями и семьей и надеюсь, что через GoFundMe соберу пристойную сумму».

Спустя год проект Седдона Run2Ukraine собрал более 27 тысяч фунтов стерлингов. Медицинское оборудование, приобретенное за эти деньги и уже доставленное в Украину, помогло спасти немало жизней и будет приносить пользу в дальнейшем. На текущий момент Энтони пробежал 242 мили (390 километров), включая три полноценных марафона, хотя начинал мужчина с куда меньших дистанций.

В день, когда Седдон пробежал свой второй в жизни полноценный марафон, российская ракета попала в многоквартирный дом в спальном районе Днепра, что привело к гибели 45 человек, многочисленным пострадавшим и серьезным разрушениям. Всего в нескольких кварталах от этого места находится и родной дом супруги Энтони – Анны… В момент вражеской атаки на дом в Днепре, в здании находились дочь и родители коллеги Анны по работе, а внук гостил у бабушки и дедушки на выходных. Им повезло выжить, но их квартиру больше не узнать… У университетской подруги Анны, которая жила в соседнем доме, из-за ракеты развилась фобия разбитого стекла. Мелкие кусочки остались повсюду: на подушке, на волосах сына и даже в продуктах питания.

Семья Седдон поучаствовала в сборе медикаментов в Брайтоне, и максимально оперативно передала их в Днепр через волонтеров. Эта помощь, наряду со многими остальными добровольными пожертвованиями, оказалась очень нужна, так как ранения в результате теракта получили 79 человек, в том числе 16 детей…

Участие в забегах Энтони принимает в желто-синей выездной форме «Брайтона» сезона-2020/21. Он вместе со своими друзьями старается всячески популяризовать идею помощи Украины, и все больше и больше людей выражают готовность поучаствовать в проекте.

«Один приятель бежал со мной в Кенте, а спустя несколько дней их было уже трое. Недавно со мной связался совершенно незнакомый человек, чтобы сказать, что он тоже побежит со мной. Я получил фантастический отклик от людей, которые уже хотят участвовать в сборе средств. Надеюсь, еще несколько человек вдохновятся идеей и присоединятся ко мне», – говорит Седдон.

Мужчина искренне верит, что чем больше людей будут бегать в Англии, тем масштабнее окажется помощь, которую все небезразличные окажут украинцам. До своей цели Энтони остается пробежать еще более 1000 миль, и это очень-очень много. Увы, но и война в Украине пока еще крайне далека от завершения, а потому Седдон просит всех приобщаться к его проектам, оставляя адрес для связи по электронной почте: run2ukraine@gmail.com.

Кроме того, чтобы быть в курсе беговых достижений Энтони и, тем самым, показать свою поддержку его начинаниям, вы можете подписаться на Run2Ukraine в Instagram.