ВИДЕО. Лучшие моменты игры Марты Костюк на турнире в Остине

Украинская теннисистка Марта Костюк в воскресенье выиграла свой первый титул WTA, став победительницей в одиночном разряде на соревнованиях в Остине.

Перед началом турнира на тот момент 52-я ракетка мира была игроком с самым высоким рейтингом, который еще не выходил в финал турнира WTA. В полуфиналах у нее была неприятная статистика побед и поражений 0:4.

После победы в новой редакции мировой классификации Костюк дебютировала в топ-40.

Смотрите лучшие моменты игры Марты Костюк на турнире в США.