ВИДЕО. Лучшие моменты игры Марты Костюк на турнире в Остине
Украинка впервые в карьере выиграла соревнования такого уровня
Украинская теннисистка Марта Костюк в воскресенье выиграла свой первый титул WTA, став победительницей в одиночном разряде на соревнованиях в Остине.
Перед началом турнира на тот момент 52-я ракетка мира была игроком с самым высоким рейтингом, который еще не выходил в финал турнира WTA. В полуфиналах у нее была неприятная статистика побед и поражений 0:4.
После победы в новой редакции мировой классификации Костюк дебютировала в топ-40.
Смотрите лучшие моменты игры Марты Костюк на турнире в США.
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