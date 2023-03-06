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WTA
06 марта 2023, 13:45 | Обновлено 06 марта 2023, 13:58
254
0

ВИДЕО. Лучшие моменты игры Марты Костюк на турнире в Остине

Украинка впервые в карьере выиграла соревнования такого уровня

06 марта 2023, 13:45 | Обновлено 06 марта 2023, 13:58
254
0
ВИДЕО. Лучшие моменты игры Марты Костюк на турнире в Остине
АТХ Open. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в воскресенье выиграла свой первый титул WTA, став победительницей в одиночном разряде на соревнованиях в Остине.

Перед началом турнира на тот момент 52-я ракетка мира была игроком с самым высоким рейтингом, который еще не выходил в финал турнира WTA. В полуфиналах у нее была неприятная статистика побед и поражений 0:4.

После победы в новой редакции мировой классификации Костюк дебютировала в топ-40.

Смотрите лучшие моменты игры Марты Костюк на турнире в США.

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Источник Sport.ua
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