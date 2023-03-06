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  4. Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в топ-40, Ястремская потеряла 39 позиций
WTA
06 марта 2023, 10:31 | Обновлено 06 марта 2023, 10:36
917
0

Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в топ-40, Ястремская потеряла 39 позиций

Кэти Волынец обновила личное достижение

06 марта 2023, 10:31 | Обновлено 06 марта 2023, 10:36
917
0
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в топ-40, Ястремская потеряла 39 позиций
ATX Open. Марта Костюк

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA 250 в Остине и Монтеррее.

В Техасе победу одержала украинка Марта Костюк, которая благодаря этому успеху дебютировала в топ-40 мирового рейтинга. Американка украинского происхождения Кэти Волынец, которая дошла до полуфинала, обновила личное достижение – 74-е место.

На соревнованиях в Мексике лучшей стала хорватка Донна Векич, она вернулась в топ-25. Это было самое высокорейтинговое изменение по итогам недели. Финалистка Каролин Гарсия осталась пятой.

Топ-10 рейтинга WTA

Ангелина Калинина хоть и не играла, но сумела сохранить место в тридцатке сильнейших. Катерина Байндл и Леся Цуренко немного улучшили свои позиции. Даяна Ястремская потеряла очки за прошлогодний финал в Лионе о опустила на 142-ю строчку. Анна Познихиренко прогрессировала почти на две сотни мест.

Украинки в рейтинге WTA


Людмила Киченок осталась восьмой в парном разряде. Костюк здесь 33-я, Надежда Киченок – замыкает шестой десяток.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Среди лидеров Чемпионской гонки ничего не поменялось, но финалистки и победительницы соревнований прошлой недели неплохо подтянулись. Гарсия и Векич – десятая и одиннадцатая, Марта Костюк – тринадцатая.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Кэти Волынец Донна Векич Каролин Гарсия
Источник Sport.ua
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