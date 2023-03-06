Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в топ-40, Ястремская потеряла 39 позиций

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA 250 в Остине и Монтеррее.

В Техасе победу одержала украинка Марта Костюк, которая благодаря этому успеху дебютировала в топ-40 мирового рейтинга. Американка украинского происхождения Кэти Волынец, которая дошла до полуфинала, обновила личное достижение – 74-е место.

На соревнованиях в Мексике лучшей стала хорватка Донна Векич, она вернулась в топ-25. Это было самое высокорейтинговое изменение по итогам недели. Финалистка Каролин Гарсия осталась пятой.

Топ-10 рейтинга WTA

Ангелина Калинина хоть и не играла, но сумела сохранить место в тридцатке сильнейших. Катерина Байндл и Леся Цуренко немного улучшили свои позиции. Даяна Ястремская потеряла очки за прошлогодний финал в Лионе о опустила на 142-ю строчку. Анна Познихиренко прогрессировала почти на две сотни мест.

Украинки в рейтинге WTA





Людмила Киченок осталась восьмой в парном разряде. Костюк здесь 33-я, Надежда Киченок – замыкает шестой десяток.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Среди лидеров Чемпионской гонки ничего не поменялось, но финалистки и победительницы соревнований прошлой недели неплохо подтянулись. Гарсия и Векич – десятая и одиннадцатая, Марта Костюк – тринадцатая.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA